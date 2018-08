Ile Maurice: Commission drogue - Jadoo-Jaunbocus dépose sa demande de révision judiciaire

Selon Me Akil Bissessur, la commission d'enquête instituée par le gouvernement peut être contestée devant la Cour suprême. Il s'agit de dire ce que l'on nie dans le rapport et d'apporter des précisions.

La révision judiciaire, qui est une mesure administrative, est le recours le plus rapide pour ce faire. Pour contester le contenu du rapport, une personne doit rédiger une motion par voie d'affidavit et y ajouter des documents. La révision judiciaire doit indiquer ce qu'on veut démentir.

Elle n'était pas mandatée pour enquêter sur la profession des avocats, affirme Me Yousuf Mohamed. Le panel juridique de Roubina Jadoo-Jaunbocus souhaite une «early hearing» et que la Cour suprême prononce son jugement d'ici à six mois.

«L'affidavit est fin prêt», déclarait jeudi soir, 2 août, Me Yousuf Mohamed, SC. Ses services ont été retenus par l'ex-ministre de l'Égalité du genre, Roubina Jadoo-Jaunbocus. Elle est également représentée par Me Ravind Chetty. La demande d'autorisation dans le cadre de la révision judiciaire du rapport Lam Shang Leen sera déposée aujourd'hui, vendredi 3 août, en Cour suprême.

