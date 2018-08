Tanzanie: CECAFA 2018 (dames) - La Tanzanie triomphe encore

Sans compter la Tanzanie, pays organisateur et qualifié d'office, l'Angola est le premier à… Plus »

Avant cette dernière journée de compétition, c'est l'Ouganda qui dominait les débats avec 7 points. mais l'Ethiopie et la Tanzanie qui s'affrontaient pouvaient encore mettre la main sur le trophée final. Et les Kilimanjaro Queens n'ont pas tremblé malgré l'ouverture du score de Lucy par Meselu Abera Tesfamariam. Mwanahamisi Omary Shurua (par deux fois), Donisia Daniel Minja, Stumai Abdallah Athumani ont régalé le public.

Doublé pour la Tanzanie. Déjà championnes en 2016, les Kilimanjaro Queens ont triomphé le week-end écoulé du tournoi des dames du CECAFA (Conseil des Fédérations de football d'Afrique de l'est et du centre). Dans cette compétition en forme de championnat, elles ont obtenu le plus grand nombre de points.

