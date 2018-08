Cote d'Ivoire: 1er salon africain de l'investissement - Les organisateurs annoncent plus de 15000 participants

Selon Mohamed Fofana, cela fera 21 h de formation, 8 h de conférence et 6 h de B to C à chaque participant. Organisé autour du thème : "Jeunesse active au développement de l'Afrique", le Safe 2018 est parrainé par le ministre Souleymane Diarrassouba, ministre du commerce de l'artisanat et de la promotion des Pme.

Janine Kacou Diagou, Yves Zogbo Junior et autres Kader Djiré, sont au nombre des personnes qui entretiendront les participants lors des ateliers et conférences prévus pendant les trois jours du Salon.

Tous, bénéficieront d'un encadrement particulier et gratuit. Aux débutants, nous apprendrons à concevoir des business plan. Même les entrepreneurs de plus de trois ans d'existence ont besoin des stratégies d'élaboration de business plan, dans le lancement d'éventuels nouveaux projets.

Il a laissé entendre que le Salon est destiné à trois types d'entrepreneurs. À savoir, les jeunes porteurs de projets, aussi appelés "entrepreneurs débutants", les startupers (ceux qui ont des entreprises de moins de 3 ans) et les entrepreneurs confirmés ayant des entreprises de plus de 3 ans d'existence.

« Nous sentons déjà l'engouement pour le Safe-2018. Il y'a énormément de personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme de pré-inscription. À ce jour, nous enregistrons un peu plus de 15600 personnes enregistrées. Nous avons des sollicitations venant des plusieurs pays de la sous-région et même de la France.

