Burkina Faso: Siméon Sawadogo - «Le débat sur la carte consulaire n'a pas sa raison d'être»

Le jeudi 2 août 2018, quatre membres de l'exécutif étaient face aux hommes et femmes de médias, dans la salle de conférences du Centre national des archives, à Ouagadougou. C'étaient les ministres Siméon Sawadogo, Alkassoum Maïga, Stanislas Ouaro et Rémis Fulgance Dandjinou.

Entre autres sujets évoqués au cours de cette rencontre avec la presse, la polémique née de l'adoption du nouveau Code électoral, consacrant le vote des Burkinabè de l'extérieur, le changement de dénomination de l'hôpital national Blaise-Compaoré qui porte désormais le nom d'hôpital de Tengandogo ainsi que le bilan des différents examens scolaires. Le débat sur la carte consulaire n'a pas sa raison d'être, selon le ministre Siméon Sawadogo.

S'il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces temps-ci, c'est bien l'adoption de la nouvelle loi portant code électoral, intervenue le 30 juillet dernier à l'Assemblée nationale.

Dans le principe du vote des Burkinabè de l'extérieur, les points qui font des gorges chaudes sont les documents de votation (CNIB et passeport), les lieux de vote (ambassades et consulats) et la plateforme de la CENI pour ce qui est de l'enregistrement des citoyens qui auront l'âge de voter le moment venu.

Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, a fait d'emblée, un flash-back sur l'engagement du président du Faso d'opérationnaliser ce vote des Burkinabè de l'étranger et les différentes rencontres qui ont eu lieu avec la classe politique.

«A un moment donné, l'opposition a proposé la carte consulaire, le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de problèmes mais encore faut-il que cette carte précise la nationalité de l'individu. A l'intérieur, on peut avoir quelqu'un qui s'appelle Koné, mais dans la sous-région, ils sont combien à s'appeler Koné ?

Vous en avez au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Il y a également que la carte consulaire biométrique n'existe qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon. Quid alors des Burkinabè qui se trouvent au Canada, en France, au Japon ? Donc pour une question d'équité et de transparence, nous devons trouver un document qui va unir l'ensemble des Burkinabè et c'est ce que nous avons fait : la CNIB», a développé Siméon Sawadogo.

Selon ses propos, au-delà des questions politiques, tout le monde doit travailler de sorte que la réglementation et le dispositif de départ mettent tous les Burkinabè sur le même pied.

Il s'est également inscrit en faux contre l'analyse tendant à faire croire que les Burkinabè de l'étranger feront face à des difficultés «si le gouvernement lui-même remet en cause la fiabilité des cartes consulaires». Il a estimé que chaque document a une vocation ; même si la carte consulaire n'est pas un document de votation, cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus valable.

«On n'autorise plus le permis de conduire pour le vote, mais cela n'empêche pas qu'un conducteur utilise son permis pour conduire ! La carte consulaire remplira toujours sa mission, celle de permettre aux Burkinabè de l'étranger de circuler librement dans leur pays d'accueil», a justifié le ministre de l'Administration territoriale, pour qui le débat sur la carte consulaire n'a pas sa raison d'être.

«Le gouvernement n'a pas déshabillé Pierre pour habiller Paul »

Son collègue de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, lui, s'est expliqué sur le changement de dénomination de l'hôpital national Blaise-Compaoré en hôpital de Tengandogo.

«En 2011, il y a eu un décret qui a créé cette structure, il y est écrit hôpital national Blaise-Compaoré et les statuts qui ont suivi. En 2015, l'infrastructure a été érigée en Centre hospitalier universitaire, il y avait l'appellation : hôpital national Blaise-Compaoré (situé sur le site de Tengandogo).

Il y a eu ensuite des statuts et on parle de Centre hospitalier universitaire de Tengandogo », a-t-il rappelé. Le ministre de la Communication a ajouté que la politique mise en place par le ministère de la Santé est que les hôpitaux de district et des infrastructures en construction portent désormais les noms des localités dans lesquelles ils sont implantés.

A l'en croire, «le gouvernement n'a pas déshabillé Pierre pour habiller Paul». La décision serait sous-tendue par un constat qui voudrait que le gouvernement sorte de cet imbroglio.

«Quel qu'en soit le nom, il faut que cet hôpital fonctionne bien, qu'il demeure un hôpital de référence, une structure qui donne des soins de qualité au profit des populations», a signifié le porte-parole du gouvernement. Il n'a pas manqué de rappeler que le gouvernement n'ira pas en congé le mois d'août.

Une organisation est mise en place afin que les membres de l'exécutif puissent bénéficier d'une semaine ou dix jours pour «souffler» avant de reprendre. Rémis Dandjinou a fait cas des préoccupations liées à la préparation du hadj 2018, de la rentrée académique et universitaire en perspective pour dire que les ministres concernés ne peuvent pas aller en congé de sitôt.

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA), Stanislas Ouaro, a fait le bilan des examens scolaires. Il en ressort qu'au titre du Certificat d'études primaires (CEP), sur 369 789 candidats présentés, 239 504 ont été admis, soit un taux de réussite de 64,77%. Ce taux est en baisse de 13,5%. A noter que 972 écoles ont enregistré un taux de réussite de 100% tandis que 127 ont enregistré un taux de réussite de 0%.

Le Pr Alkassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, lui, a annoncé qu'il est attendu au total plus de 43 000 nouveaux bacheliers dans les sept universités publiques du Burkina Faso.