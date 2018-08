Cote d'Ivoire: Common action for sustunaible development - Un chercheur dénonce les sources de financement du terrorisme

Le terrorisme est financé par «plusieurs canaux dont les organisations criminelles, les Ong, les banques et les entreprises d'import-export. Également tout type de commerce», a dénoncé Kadja Stephen, à la faveur d'un récent atelier de restitution des travaux de recherches qui a eu lieu au Cerap, à Abidjan-Cocody.

Selon ce chercheur, «l'extrémisme violent et le terrorisme sont des maux qui compromettent la paix et le développement sur le continent africain». Pour lui, certains facteurs clés incitent davantage le terrorisme et l'extrémisme violent. Notamment, le «non-règlement des conflits dans les différents pays en crise», le «manque d'infrastructures éducatives» et «la volonté inexistante de lutter contre la pauvreté».

La prise en charge éducative en question

«En tant que tel, le terrorisme constitue l'une des menaces les plus sérieuses en Afrique de l'ouest à laquelle il faudra rapidement trouver des solutions», a-t-il préconisé, au terme de son exposé.

A la faveur de cet atelier, Amadou Dabo, un autre chercheur a présenté les résultats de son travail portant sur «la prise en charge éducative et psychosociale des enfants vulnérables». Éducateur spécialisé de fonction, il est parvenu à la conclusion selon laquelle «il faut faire en sorte que les stratégies actuelles en la matière puissent favoriser une prise en charge concertée impliquant tout l'environnement qui gravite autour de l'enfant».

Common Action for Sustainable Development Côte d'Ivoire (Casd Ci) est une organisation professionnelle à but non lucratif qui contribue à réaliser des projets et recherches scientifiques, dans le cadre du développement durable sur les différentes questions portant sur les Objectifs de développement durable (Odd).