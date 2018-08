Angola/Tanzanie: Premier pays qualifié pour la CAN U17, Tanzanie 2019

A quelque six jours de la date de clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle… Plus »

En match pour la troisième place, la Namibie a privé le pays hôte d'un laurier en s'imposant 2-1. Des buts de Tjuieza et Kanjii pour les Baby Zebras et Kawoa pour le Club M.

Comme annoncé, la CAF a décidé pour la première d'organiser les éliminatoires de la compétition dans ses différentes unions zonales. C'est donc le Cosafa qui a donné le ton. Le tournoi a rassemblé 12 formations réparties en 3 groupes de 4. A l'issue de la phase de groupes et des demi-finales, l'Angola et l'Afrique du Sud se sont donnés rendez-vous pour le bouquet final.

Sans compter la Tanzanie, pays organisateur et qualifié d'office, l'Angola est le premier à décrocher son ticket pour la phase finale de la prochaine CAN U17. Ceci après sa victoire 1-0 dimanche dernier devant l'Afrique du Sud à l'issue du tournoi qualificatif du COSAFA (Conseil des Fédérations d'Afrique australe) disputé en Ile Maurice.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.