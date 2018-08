Burkina Faso: Partis politiques - Toussaint Abel Coulibaly jette l'ancre à la Majorité

La montée en puissance des FDS qui « prennent de plus en plus l'initiative » dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la bonne tenue du procès du putsch manqué, le forum national de la diaspora et l'exécution du PNDES, sont autant d'éléments qui ont été salués par Clément Sawadogo, coordonnateur de l'APMP, et les siens.

« Avoir la CNIB ou le passeport, les seuls documents autorisés, devrait être un acte de patriotisme pour tous les Burkinabè, où qu'ils se trouvent », renchérit Tambi Kaboré pour souligner que leur intention n'est pas d'exclure une partie des Burkinabè des scrutins à venir, d'autant plus que, selon lui, la CNIB par exemple coûte beaucoup moins cher que la carte à polémique. Tout le bruit entretenu par l'opposition dénote, d'après le président du PAREN, Michel Béré, sa frilosité et sa « tendance à fuir le débat ».

Les conférenciers font leurs les éléments de langage avancés par les députés qui ont voté le texte : la carte consulaire n'est pas biométrique dans tous les pays et les documents à fournir pour l'avoir varient d'un pays à l'autre, alors que la loi a une portée générale et impersonnelle.

La première disposition représente un gain en temps et en moyens considérables, note la mouvance, et la seconde permet d'exclure une pièce « à géométrie variable » qui n'offre pas toutes les garanties de fiabilité.

Le parti du Soleil Levant et ses alliés notent deux innovations majeures dans la nouvelle bible électorale : le tandem ONI-CENI qui sera désormais à l'œuvre pour la réalisation du fichier et le retrait de la carte consulaire comme document de vote.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.