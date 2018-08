Cote d'Ivoire: 9e édition du FIRA - Des humoristes ivoiriens et de la sous-région sur la même scène

«Il s'agira de réunir 25 humoristes et comédiens dans le spectacle Maquis le Dromikan, une quinzaine d'autres comédiens dans celui de l'après-midi des nouveaux talents (visite à la Haye)», a expliqué Dahico.

Des humoristes ivoiriens, à savoir Agalawal, Ramatoulaye, le Magnific, Koro Abou, Mala Adamo, Glazaï Dohoun Kevin, le Marechal Zongo, Abass, Akowé et ceux venant de la sous-région en l'occurrence Moussa Ouédraogo du Burkina Faso, Yoro Diakité du Mali et Thérèse N'Diaye de la Guinée partageront la même scène les 3, 4 et 5 août 2018, à l'occasion de la 9e édition du Festival international du rire d'Abidjan (Fira) qui va se tenir au palais de la culture d'Abidjan-Treichville.

C'est ce qu'a confirmé le promoteur du Fira, Dolo Adama dit Dahico le mercredi 1er août à la conférence de presse organisée à cet effet.

Selon lui, la crème de l'humour en Côte d'Ivoire sera présente et va rivaliser d'avec les humoristes venus du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. A l'en croire, la vieille et la jeune génération réunies, vont faire « pleurer » de rire le public à travers les trois grands spectacles au programme (la nuit du One man show ; Maquis le Dromikan de Dahico et l'après-midi des nouveaux talents "visite à la Haye").

«Il s'agira de réunir 25 humoristes et comédiens dans le spectacle Maquis le Dromikan, une quinzaine d'autres comédiens dans celui de l'après-midi des nouveaux talents (visite à la Haye)», a expliqué Dahico.

«L'après-midi des nouveaux talents (visite à la Haye) va mettre en exergue le talent des imitateurs des Présidents ivoiriens et ceux de la sous-région. Les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré iront rendre visite à l'ancien Chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo à la Haye. Vont-ils réussir à le faire revenir à la maison ? Vont-ils s'entendre ? La réponse se trouve dans la scène programmée le 5 août», a indiqué le promoteur du Fira.

«Tu viens au spectacle, tu retournes "mort de rire"», a renchéri Koro Abou. Ramatoulaye, Marechal Zongo ont abondé dans le même sens. Selon eux, le spectacle ne se raconte pas, il se « rit ».

Notons que la 9e édition du Fira a été lancée le 25 juillet 2018, à l'Institut Goethe à Cocody. Elle est placée sous le thème: «Humour et développement durable en Afrique».