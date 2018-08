Angola: Les roches rapportent un million de kwanzas en 1er trimestre 2018

L'accès difficile aux zones d'exploitation et de commercialisation, le coût élevé de l'énergie électrique et les barrières portuaires sont des obstacles qui empêchent d'assurer une production de roches ornementales à grande échelle, a-t-il expliqué.

S'exprimant en marge d'une réunion "Outlook", au cours de laquelle les entreprises du sous secteur de roches font le bilan des premiers mois de l'année 2018 et projettent le 3e trimestre de l'année en cours, le directeur national a ajouté que l'Asie et l'Europe étaient les principales destinations de ces pierres, dont les provinces de Huila et de Namibe sont les premières productrices.

Luanda — Près de 20.000 mètres cubes de roches ornementales ont été commercialisés au premier trimestre de l'année 2018, rapportant un bénéfice brut d'un million de kwanzas, a fait savoir jeudi, à Luanda, le directeur national pour le marché, promotion et commercialisation auprès du Ministère angolais des Ressources Minières et Pétrolières, Gaspar Filipe Sermão.

