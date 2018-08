Togo: Edoh Komi réclame Assiba, Kokodoko et compagnie !

Même s'ils ne sont pas forcément bien accueilli par plusieurs de leurs détracteurs, et que l'on est… Plus »

Le mouvement conclut sa réclamation, sur un ton religieux, rappelant "à tous que personne n'a rien apporté dans ce monde et n'emportera rien mais seul son amour pour son prochain et pour son Dieu l'accompagnera dans l'éternité".

En tout cas, disent-ils attacher fermement du prix à la liberté et à la justice sociale et compte sur l'engagement de tous à éviter les travers du négationnisme et de mise en cause de l'ère nouvelle qui entend souffler sur le Togo même si les défis sont encore grands.

Si ce mouvement qui se veut La Voix des sans voix, reconnait et salue à sa juste valeur l'élargissement d'une "grande partie des détenus, il juge qu' "il n'en demeure pas moins qu'une cinquantaine dont les deux membres du Mouvement NUBUEKE et le président de la REJADD végètent encore dans les maisons d'arrêt".

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.