Cote d'Ivoire: Programme Champion - Bloomfield investment et la Chambre de commerce signent un partenariat

Selon le directeur général de l'agence Bloomfield, Stanislas Zézé, les Pme seront évaluées par rapport à la qualité du prêt. Elles auront une note à long terme...

Annoncée il ya deux jours, la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) et l'agence de notation financière Bloomfield Investment a pris officiellement forme, le jeudi, 2 août, à travers une signature de partenariat relative au programme « Champion », entre Touré Faman (Cci-CI) et Stanislas Zézé (Bloomfield investment).

« Champion » est un programme d'appui et d'assistance aux Petites et moyennes entreprises (Pme), à travers le renforcement des capacités et l'accès au financement grâce à une notation. La contribution de l'agence bloomfield consistera à noter financièrement 12 entreprises qui seront sélectionnées dans le cadre de ce programme . 90 autres seront elles soumises à la notation managériale. Il faut noter que ces deux catégories d'entreprises seront issues de 200 entreprises présélectionnées sur les 500 annoncées par les organisateurs du programme.

Selon le directeur général de l'agence Bloomfield, Stanislas Zézé, les Pme seront évaluées par rapport à la qualité du prêt. Elles auront une note à long terme. « Le processus sera rigoureux. Mais c'est un important dans la réglementation de l'Uemoa, car il s'inscrit dans la droite ligne de l'environnement du marché des capitaux », a souligné Stanislas. Il fait remarquer que les Pme doivent mériter les capitaux qui leurs er alloués. Avant d'ajouter : « cette initiative est une des solutions que nous recherchons pour les Pme ».

Doté d'une enveloppe de 300 millions Fcfa, ce programme est soutenu par le Fonds de migration et de développement (Fmd) de la Banque africaine de développement (Bad). C'est pourquoi le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a salué cette institution panafricaine pour ses efforts dans le développement des Pme. Il a aussi félicité Stanislas Zézé pour le travail qu'il abat depuis belle lurette « Ce projet est une priorité pour nous. Nous en avons rêvé depuis 2015 avec mon prédécesseur Djibo Nicolas. Aujourd'hui c'est l'aboutissement », a dit ému Touré Faman.