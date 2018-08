Congo-Kinshasa: En marge du dépôt de sa candidature à la présidentielle - Bemba, 4 heures avec Nangaa autour du fichier électoral

Il sied de rappeler que les sorties du « Chairman » sont sécurisées par des éléments de la police, et sont suivies par foule nombreuse. Bien que sorti tard de la CENI, la foule massée long du boulevard du 30 juin était en liesse et scandait « IGWE, IGWE, IGWE... yonde mokonzi ». (Igwe, Igwe... c'est bien toi le Président).

S'agissant de la polémique qui bat son plein dans les politiques, les médias et les réseaux sociaux à propos de son « éligibilité » ou non, il a renvoyé le dossier, avec le sourire, juristes, afin qu'ils puissent éclairer objectivement l'opinion. sa part, il s'est refusé à faire le moindre commentaire à ce sujet.

Pour le « Chairman », son souci était de faire comprendre à Corneille Nangaa les préoccupations de son parti et de ses sur la transparence et la crédibilité des scrutins à venir. C' ainsi qu'il lui exprimé ses craintes au sujet de la présence, dans fichier électoral, de plus de dix millions d'électeurs enrôlés empreintes digitales. Cela, a-t-il indiqué, n'est pas de nature garantir la fiabilité du vote.

Fichier électoral et machine à voter au cœur du Soucieux d'avoir le cœur net sur l'état du fichier électoral, contesté par une large frange de l'opposition politique et de société civile, ainsi que sur la machine à voter, Jean-Pierre Bemba eu un long entretien avec le président de la CENI, Corneille Nangaa.

Très content d'avoir rempli en bonne et due forme son devoir civique, il a délié sa langue devant la presse pour expliquer les étapes subies, comme l'exige la loi électorale, à savoir, l'inscription et le remplissage des formulaires, la capture l'obtention de sa carte d'électeur qu'il a brandie sous les de son entourage.

Le Président du Mouvement de Libération du Congo (MLC), Jean-Pierre Bemba, accompagné de son épouse et d'une forte délégation des cadres de son parti, s'est présenté en milieu d'après au Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures (BRTC), situé au siège national de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe. Il y a passé de 4 heures, avant de quitter la Centrale électorale sous l'escorte de la police nationale congolaise qui l'encadrait.

