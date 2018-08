Congo-Kinshasa: Présidentielle et législatives nationales - Pas de prolongation !

Pour leur part, les observateurs voient se profiler à l' l'ombre d'une nouvelle prolongation, compte tenu du d'empressement observé du côté des partis et regroupements ainsi que des candidats indépendants dans le processus de dépôt candidatures. En ce qui concerne spécialement la présidentielle, Jean-Pierre Bemba était, hier jeudi 02 août, le second à se faire enregistrer dans les fichiers la CENI.

Cette fois-ci, elle persiste et signe qu'il n'y aura pas prolongation pour le dépôt des candidatures aux scrutins et législatifs nationaux. C'est l'essentiel du communiqué envoyé médias par le Rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Jean Pierre Kalamba.

La Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) avait une prolongation de 48 heures aux partis et regroupements ainsi qu'aux candidats indépendants qui avaient déjà reçu les peu avant la fermeture des bureaux de réception et traitement candidatures, afin de leur permettre de finaliser leurs dossiers.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.