Ile Maurice: Engager les ONG dans la campagne de l'allaitement maternel

communiqué de presse

Le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie organise, dans le cadre de la Semaine de l'allaitement maternel observée du 1er au 7 août chaque année, un atelier de travail sur l'allaitement maternel le 7 août 2018 à l'hôtel Gold Crest à Quatre Bornes. Une quarantaine de représentants d'ONG et des travailleurs sociaux y participeront.

L'objectif est de sensibiliser les ONG et les travailleurs sociaux sur l'importance de l'allaitement maternel, cela afin qu'ils puissent à leur tour éduquer et promouvoir les avantages de l'allaitement maternel au sein de la population.

Les participants comprennent des sages-femmes, des Community Health Care Officers, ainsi que des représentants de l'Infant Breastfeeding Initiative, de la National Empowerment Foundation, du Mouvement d'Aide à la Maternité, du Women Council, de l'Action Familiale, de la Mauritius Family Planning and Welfare Association, et de la Mauritius Alliance of Women.

Les thèmes qui seront abordés sont : Les obstacles à l'allaitement maternel ; Les mythes et réalités de l'allaitement maternel ; La composition du lait maternel ; et Les avantages de l'allaitement maternel.

Cette année le thème retenu pour la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est 'L'allaitement maternel : Le fondement de la vie'. En effet, l'allaitement prévient la faim et la malnutrition sous toutes ses formes et assure la sécurité alimentaire pour les bébés, même en temps de crises.

Sans fardeau supplémentaire sur le revenu du ménage, l'allaitement au sein garantit aux bébés l'accès à une quantité sûre et suffisante d'aliments nutritifs et bon marché et contribue à la réduction de la pauvreté. La nutrition, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté sont fondamentales pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unis.

L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. Selon l'Alliance mondiale en faveur de l'allaitement, qui coordonne cette manifestation, l'allaitement et une alimentation de complément améliorent la survie de l'enfant et réduit le taux de mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans par 20%.

Plusieurs autres activités sont programmées par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie dans le cadre de la Semaine. Celles-ci comprennent, entre autres, des causeries à l'intention des femmes enceintes et des mamans dans les hôpitaux, les centres de santé et les médi-cliniques ; des séances de brainstorming à l'intention des professionnels de santé dont des sages-femmes, des pédiatres, des nutritionnistes et des infirmiers du secteur public afin de les former en tant que conseillers ; des messages radiophoniques et télévisés; ainsi que des séances de formation sur l'allaitement destinées au personnel de la santé de chaque hôpital régional. De plus, cinq Health Care Assistants des cinq hôpitaux régionaux seront formés pour travailler comme Breasfeeding Counselors.

Mesures prises à Maurice pour favoriser l'allaitement maternel

A Maurice, le taux d'allaitement maternel exclusif de la naissance à la sortie des bébés des établissements hospitaliers est de plus de 98%, cela grâce à plusieurs initiatives prises par le ministère.

En effet, Maurice, étant signataire de la Déclaration 'Innocenti' sur la protection, la promotion et l'appui de l'allaitement maternel, a formulé et mis en application depuis 1993 une politique sur les pratiques de l'allaitement dans tous les hôpitaux.

Cette politique préconise que tous les nouveau-nés doivent être nourris au lait maternel exclusivement pendant les six premiers mois.

Il incombe au personnel médical de sensibiliser les femmes enceintes, les mères et les familles aux multiples avantages de l'allaitement maternel. L'usage de la tétine artificielle ou sucette est aussi découragée, de même que la distribution gratuite des substituts au lait maternel.

Maurice a déjà atteint la cible 3.2 des Objectifs de développement durable liés à la santé fixés pour 2030. En 2016, le taux de mortalité néonatale était de 8,0 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité des moins de cinq ans était de 13,3 pour 1 000 naissances vivantes.

Des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour que nos indicateurs de santé atteignent le niveau des pays à revenus élevés. Les actions mondiales mettant l'accent sur la prévention et l'allaitement maternel est un moyen efficace de prévenir les maladies, améliorant ainsi la santé maternelle et infantile.

La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est observée dans plus de 120 pays pour promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé.