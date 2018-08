Congo-Kinshasa: Passage électrique à son fief électoral - Lumeya - Triomphe populaire à Kikwit !

A la tribune, le Ministre des Affaires Foncières, Lumeya Dhu Maleghi, a indiqué que les partenaires arrivent déjà dans deux semaines. L'électricité promise par le chef de l'Etat, Joseph Kabila est une réalité. Dans les mois à venir, le grand Bandundu sera éclairé. Le site a été borné et bien mesuré épargnant ainsi cet ouvrage imposant, d'une éventuelle spoliation. Au siège de la DDC, Lumeya a apprécié le travail de fourmi abattu par la fédération du Kwilu. Heureux qui comme Lumeya a réalisé son rêve de faire avancer rapidement, sur les pas de Joseph Kabila, l'électrification de Kikwit et de l'ensemble du Kwilu.

De l'aéroport, il est passé par le Boulevard des anciens combattants, le Rond-Point Monument, le Boulevard Lumumba, 2ème chambre, Kikwit 2, Kimpwanza, Direction Mutangu, Direction Petit Pont, Entrée du grand marché sur l'Avenue Batetela avant de chuter par la tribune du Camp Nsinga où la population s'est mobilisée pour suivre son discours. Une fois de plus, Lumeya a appelé les habitants, et principalement les jeunes à rester fidèle à la Dynamique pour la Démocratie au Congo qu'il considère comme la première force de cette partie du pays. A voir la grande mobilisation, il y a lieu d'affirmer que la DDC reste le parti leader à Kikwit. Lumeya a constaté que l'APECO a le vent en poupe comme le Front commun pour le Congo. Contrairement à ceux qui prétendent qu'il n y aura pas élection, le vice-président de la Dynamique pour la Démocratie au Congo a rassuré la population que les élections auront lieu au mois de décembre.

A travers les grandes artères, précisent des reporters sur place lors de l'événement, Kikwit était debout pour témoigner son attachement à son élu Lumeya. Un accueil délirant donc plus que populaire lui aura été ainsi donné. Car, renseignent des sources sûres, une longue procession de plus de trois heures dans la ville Kikwit a été observée, chose qui a démontré que la communion était totale entre Lumeya Dhu Maleghi et sa base. Très clair, Kikwit est restée fidèle à son élu Lumeya. En descendant de l'avion, le Ministre Lumeya a salué la population en brandissant le signe V de victoire. Victoire de la DDC, da l'APECO et du FCC. Le cortège s'est ébranlé dans la ville sous les ovations du public.

