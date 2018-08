Congo-Kinshasa: Affaires sociales - FMK/ONGD - Myv Kilolo à la rescousse des orphelins de "Bana Kivuvu"

Elles sont rares, voire très rares, les ONGD qui répondent aux besoins de la jeunesse congolaise dans sa diversité. Parmi les rares, il y a la Fondation Myv Kilolo qui ne cesse de venir à la rescousse des orphelins et enfants démunis. Cette ONGD a prouvé son altruisme, le mercredi 1er août 2018, en apportant son assistance sociale à ses frères et sœurs vivant dans la maison d'accueil et orphelinat "BANA KIVUVU", sise avenue Bakole, quartier Righini, dans la commune de Lemba.

Se basant sur la citation de Fénelon : "La jeunesse est la fleur de toute une nation, c'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits", Mme Myv Kilolo, Initiatrice de cette ONGD a, dans sa gibecière, apporté à ses orphelins des vivres, habits et fournitures scolaires pour concrétiser son engagement d'assister, d'une manière ou d'une autre, à l'encadrement de la jeunesse. C'est dire qu'étant consciente des difficultés que rencontre la jeunesse congolaise, la FMK ne peut permettre qu'un grand nombre des congolais soient soumis à la dépravation des mœurs, la famine, le chômage, au dénouement total et au manque d'accès à l'éducation.

Tout a commencé par une marche de santé allant de la 2ème porte de la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN) jusqu'à l'orphelinat "BANA KIVUVU". Une occasion pour l'ONGD FMK, en marge de la fête de parents, de compatir avec les orphelins et enfants démunis à travers un geste philanthropique. La tenue de cette activité portant, également, sur la présentation officielle de la Fondation Myv Kilolo/ONGD, constitue la concrétisation de l'engagement de Mme la Présidente de la FMK consistant à apporter l'assistance sociale à des frères et sœurs dans les maisons d'accueil et orphelinat "BANA KIVUVU". Cela cadre avec les objectifs que cette grande Dame s'est assignée pour apporter sa pierre à l'émergence de la République démocratique du Congo.

Parmi ces objectifs, il convient de souligner que Mme Myv s'engage à étudier des voies et moyens pour la réintégration et l'émergence de la jeunesse congolaise dans la société ; promouvoir le genre, l'éducation et les droits humains ; accompagner sur terrain les jeunes dans la réalisation de leurs projets d'émancipation culturelle, sociale et économique ; sensibiliser la jeunesse à la bonne gestion de la chose publique, à la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire en vue de promouvoir la bonne gouvernance ; renforcer les capacités civiques et combattre l'ignorance ; Combattre les antivaleurs pour plus de bonnes mœurs que vices ; apporter de l'assistance sociale et humanitaire. Soucieux de l'amélioration du bien-être social de la population congolaise, en général, et de la jeunesse, en particulier, Mme Myv Kilolo est convaincue par cet engagement patriotique de la FMK/ONGD de mobiliser l'expertise locale et internationale pour améliorer l'impact de la réintégration des jeunes congolais.

Opérationnalisation

Il sied de souligner que les actions posées à l'orphelinat "BANA KIVUVU" cadre avec la première édition de la campagne annuelle dénommée "TOKABOLA" entendez : "partageons" qui consiste à venir en aide aux nécessités, aux orphelins et enfants de la rue par des dons et autres actions sociales pour rendre, à ces derniers, un sourire perdu, un bonheur oublié. "TOKABOLA nous rapproche de notre sens humanitaire et à notre amour du prochain. C'est un moment de partage et dans la fraternité. C'est dire que tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur", a précisé Mme Myv Kilolo dans son speech. Outre l'opération "TOKABOLA", dans le cadre de promouvoir l'éducation, la FMK a lancé son deuxième projet dénommé : "PONA KELASI", entendez : "pour les études". Celui-ci consiste au parrainage de la scolarisation des démunis, des orphelins et enfants vulnérables pour promouvoir l'éducation et redonner la chance égale à la connaissance et épanouissement scientifique. Très ému, M Paulin Ndiadia, Coordonnateur de l'Asbl BANA KIVUVU n'a pas manqué des mots justes pour remercier Mme Myv pour ces gestes humanitaires en faveur de ces enfants vivant dans le foyer de l'orphelinat BANA KIVUVU de l'avenue Bakole.

Vision

Très déterminée, la FMK vise à mettre en place un carrefour des jeunes ; créer des centres de formation pour la promotion de l'éducation ; organiser tous partenariats à tout organisme susceptible de concourir ainsi à la réalisation dudit projet de la FMK/ONGD ; l'organisation et l'attribution des opportunités d'affaires pour l'orientation et la promotion de la jeunesse. Enfin, Mme Myv Kilolo a lancé un appel vibrant aux personnes de bonne foi à participer vivement à ces projets moyennant une souscription mensuelle durant les 9 mois que compte l'année scolaire et durant tout le cycle d'étude.