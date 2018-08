Congo-Kinshasa: Au sommet du Conseil d'Etat - Vunduawe Te Pemako pour la fin de l'arbitraire !

D'après le Professeur Vunduawe Te Pemako, au départ, la CSJ détenait, à elle seule, trois sections notamment, judiciaire, administrative et législative. Après la réforme constitutionnelle, dans le cadre de la préconisation de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et promulguée à ce jour, la CSJ laisse la place à une trilogie de l'appareil juridique de l'Etat. Le but de cette démarche était tout aussi simple. Renforcer l'administration de la justice distributive et équitable en RDC. Voilà pourquoi, cette Constitution prévoyait l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois notamment : la Cour Constitutionnelle qui traitera toutes les questions politiques, la Cour de Cassation qui, elle, s'élèvera au summum de l'Etat en ce qui concerne les matières privées, ainsi que le Conseil d'Etat qui, elle, traitera les maux et ligitiges entre les privées de l'Etat, voire entre les administrations, elles-mêmes.

En République Démocratique du Congo actuellement, comme dans plusieurs nations étrangères, le Conseil d'Etat est la plus haute instance juridictionnelle dans la hiérarchie administrative, ayant des attributions à la fois juridictionnelles (tribunal), administratives et de toute évidence, de conseil.

