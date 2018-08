Congo-Kinshasa: Il le fallait... !

Continuer à tourner à l'interne sur une pointe en imprimant un mouvement de rotation au moyen d'une ficelle déroulée vivement ou d'un ressort autour des sujets, Congo, élections, retour des opposants emblématiques ou encore addition encombrant de certains ex-prisonniers, sortis et revenus fraîchement de La Haye, devait avoir fatigué le Président de la République. Après moult ratés, dont l'on ne parle d'ailleurs plus, le voilà, personnellement présent, pour négocier ce seul à seul avec le Président João Lourenço, qu'il avait "zappé" le 17 juin.

L'heure est donc grave, disent les personnes en posture inquiétante par rapport à leur avenir. L'on ne sait jusque-là pas ce qui se tramera, après cette discussion entre ces deux homologues voisins. Serait-il le fameux dernier coup de grâce que Kabila s'apprête à porter au processus électoral, alors que ce dernier ait déjà pris son dernier virage ? Débat.

Si ces foyers de tensions forment, à eux seuls, la raison valable, pour voir se dépêcher le Raïs en Angola, cela voudra peut-être dire que son discours souverainiste du 19 juillet devant députés et sénateurs, ait finalement un sens, et qu'à l'issue des élections de décembre, il respectera la Constitution comme promis. Possible.

Mais, ça reste néanmoins difficile à faire, et sa volonté de finalement aller à la rencontre de l'un des ceux qui les cherchaient comme perdu dans le noir, reste difficile à cerner les au-delà.

Si comme annoncé une fois de plus en visite, à Kinshasa, le Secrétaire général de l'ONU, Guterres Antonio, se rendait dans la capitale congolaise avec la bénédiction des autorités de la place, les fronts devront s'apaiser, car ça serait l'une des démonstrations d'un début de décrispation de l'espace politique, que réclame jusqu'aujourd'hui, l'accord de la tombée de décembre 2016.

Par ailleurs, décrisper l'espace politique, n'est pas ce plat à servir qu'à Bemba, accueilli comme il se devait par ses militants du Mlc, de surcroît, par ceux qui le donnent le statut "d'homme de la situation".

S'il fallait, vue les multiples enjeux de l'heure, aller à l'assaut des présidents des pays voisins, Kabila et ses hommes de mains, n'est-il pas vrai, qu'il faille que les portes de la RDC, s'ouvre pour laisser atterrir à l'aéroport de Loano, à Lubumbashi, l'aéroplane de Katumbi que la justice congolaise ne cessent d'attaquer avec des affaires ?

Devra-t-on dire dans le cas d'espèce qu'il fallait un mandat d'arrêt contre l'ancien Gouverneur de cette province ? Injustice, non-décrispation, dent contre cet ancien du PPRD figurent sur le pipeline des réactions à cette éventualité.

Puisque le décor plus que pollué par les retombées des caractères taciturnes de certains, et des surprises venues avec des personnes surprenantes des autres, l'on se doit de dire, qu'il fallait. Quoi ? Il fallait que le Président aille bien avant la journée d'hier, c'est-à-dire, lorsque la diplomatie avait encore de l'expression, pour discuter autour d'une table avec ses pères africains à Nouakchott, en présence du ventre mou des occidentaux, afin de voir comment ils allaient venir à l'assaut des problèmes de l'Etat, pris aujourd'hui comme une prison à ciel ouvert. Il fallait aussi, qu'en ses qualités incontestables de Chef de l'Etat et garant de la nation, il fasse office de vrai médiateur après les discussions abandonnées sur fond de dissensus par les parties prenantes au Centre Interdiocésain.

L'heure est grave. Oui ! Mais, il n'est pas trop tard, pensent les optimistes, et il n'y a qu'un virage quittant le "il fallait" d'hier, pour déboucher au "il faut" d'aujourd'hui, et régler anticipativement les échauffourées qui se dessinent dans un futur hyper proche d'ici.