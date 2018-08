Cet événement se veut un réel réveil culturel face aux enjeux de l'heure. Ainsi, la Copie privée en RD. Congo et les Droits d'auteurs, sont à tout dire, deux des points phares qui ont assaisonné ce Forum, avec notamment la participation d'Alex Dende et Maika Munan, accompagnés de plusieurs autres artistes de la Capitale, en présence de la Vice-ministre du Budget, Maguy Rwakabuba. Pour ces artistes, il est en tout cas question de faire écouter leurs voies jusqu'au sommet de la République car, ils estiment qu'il reste inconcevable qu'ils continuent à vivre comme des pauvres quand bien même, ils ont droit d'avoir les droits d'auteurs sur leurs œuvres. Dans cette même logique, la Vice-ministre du Budget précitée a, à cette occasion, signifié qu'il n'y a que les artistes qui peuvent mieux faire ce lobbying, bien qu'ils peuvent être soutenus par toute la société.

