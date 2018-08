Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - Vclub s'en va préparer son match contre Raja Club Athlétic à Goma

Classement : Raja Casablanca 8 pts (+5), AS Vita Club 7 pts (+3), Aduana 4 pts (-2) et Asec Mimosas 3 pts (-6).

A en croire le président de la section football, Emmanuel Tshisekedi Kanyinda qui a livré cette information, le choix de la ville de Goma a été fait simplement pour mettre l'équipe à l'abri des turbulences et des bruits de la capitale qui risqueraient de distraire les joueurs. Le match contre Raja, c'est un match de qualification, un match très capital. Il doit se négocier avec tous les moyens possibles, dont une meilleure préparation : «le championnat national ayant pris fin, les joueurs risquent de perdre la compétition dans les jambes, et le chef-lieu de la province du Nord Kivu nous permettra de livrer quelques matches amicaux avec les adversaires de taille», explique Emmanuel Tshisekedi Kanyinda. Déjà, ajoute-t-il, Rayon Sport du Rwanda a accepté l'invitation, et traversera à Goma pour affronter Vclub en amical. Un autre adversaire, c'est l'AS Dauphin Noir du coin, qui séjourne sur place. Le troisième adversaire, c'est le nouveau vainqueur de la Coupe du Congo, l'AS Nyuki de Butembo vent en poupe. Les deux équipes vont se croiser dans le cadre de la Super coupe du Congo. Un match officiel pour lequel le Gouvernement a mis du paquet pour le vainqueur, apprend-on.

