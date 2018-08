Congo-Kinshasa: Législatives 2018 - Udps/Kibassa - Donat Mwalu dans la course !

C'est exactement dans quelques heures que les différents Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC) éparpillés sur toute l'étendue de la RDC fermeront les portes pour les élections du 23 décembre de l'année en cours dont la CENI en est le pouvoir organisateur.

A cet effet, Donat Mwalu Shindini, l'un des candidats potentiels à la députation nationale à la circonscription de la Funa pour le compte de l'Udps/Kibassa, dont les dossiers ont été déposés au BRTC de Limete le mardi 31 juillet 2018 dernier, s'est dit prêt à affronter ces épreuves. Pour lui, il faut que la prochaine législature soit constituée de ceux qui craignent et servent le Seigneur pour remettre le pays sur la voie du développement ainsi que de la paix durable tant voulue par tous.

Lentement, mais surement, les portes de différents BRTC vont fermer sur l'ensemble du territoire national. Car, la date butoir donnée par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) approche.

Il est à noter que la Centrale électorale a ouvert ses portes le mercredi 25 juillet 2018 pour les élections présidentielle et législatives dont la date prévue est le 23 décembre. Tenez ! Encore et toujours pas d'engouement pour le retrait des formulaires, encore moins le dépôt des dossiers du côté des candidats désirés d'obtenir un siège à l'hémicycle du palais du peuple. Certes, la bataille, à cet effet, sera rude. Plusieurs têtes vont se bousculer pour gagner la place au sein de la nouvelle législature, a reconnu Mwalu Shindini. C'est ainsi que son parti politique n'a pas voulu entendre le dernier jour, a-t-il expliqué.

Il a, par ailleurs, souligné que le but de son engagement dans cette aventure, c'est pour relancer son pays, longtemps plongé dans la misère et l'impunité infernale. Selon lui, le grand Congo n'a plus besoin de multiplier de discours vicieux, mais plutôt d'agir avec un cœur ouvert et sincère. Il estime qu'il faut des femmes et des hommes intègres craignant et servant Dieu avec ferveur, et surtout d'avoir un minimum de respect à l'égard de la population qui élit non seulement le Président de la République et les députés nationaux, mais également les députés provinciaux. Il a émis le vœu de voir la transformation de l'homme congolais dans son entièreté. Il ne s'est pas empêché de déclarer tout haut qu'il est de l'école Tshisekediste. Sur ce, Donat a révélé que l'Udps/Kibassa a aligné plus de 200 candidats dans la course à la députation nationale.