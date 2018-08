Tunisie: Les réserves en devises tombent à 70 jours d'importation

Les avoirs de la Tunisie en devises à jeudi 1er août 2018 ont atteint les 10.742 millions de dinars, ce qui a diminué la capacité de l'Etat à couvrir les importations à seulement 70 jours conformément aux données de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

A noter que la capacité de notre pays à couvrir les importations par les devises est passée de 101 jours au cours de la même période de 2017 à 70 jours actuellement, soit un nouveau seuil atteint par la Tunisie qui a conclu un accord avec la Fonds monétaire international (FMI), le 6 juillet 2018, en vue de débloquer une nouvelle tranche de crédit d'une valeur de 250 millions de dinars dans le cadre du mécanisme élargi du crédit.

La BCT a indiqué, par ailleurs, que les billets de banque et les avoirs en circulation sur le marché ont atteint, le 30 juillet dernier, une valeur de 12.200 MD alors que le volume total du refinancement était, le jeudi 1er août, de 15.296 MD.

Cette situation est due à plusieurs facteurs conjoncturels dont ceux qui concernent les échanges commerciaux. En effet, la Tunisie importe d'importantes quantités de produits dont le prix a connu un renchérissement sur le marché international.

En plus des hydrocarbures, notre pays importe des céréales pour satisfaire les besoins de consommation car la production nationale n'est pas en mesure de satisfaire tous les besoins. Ces matières premières et produits finis et semi-finis pour les entreprises et les particuliers pèsent lourd dans la balance commerciale de la Tunisie.

Par contre, les exportations, malgré l'accroissement enregistré, ne couvrent pas encore les importations et avec certains pays le déficit est énorme. D'où la nécessité de renforcer et de diversifier les exportations vers les marchés traditionnels et les nouveaux marchés pour pouvoir améliorer un tant soit peu la couverture de la balance commerciale et avoir plus de recettes en devises.

Il s'agit aussi d'innover et d'opter pour l'industrie intelligente à forte valeur ajoutée pour pouvoir explorer de nouveaux marchés. Le marché africain dont on a beaucoup parlé - et qui a fait l'objet de missions d'explorations - n'est pas encore exploité à fond malgré les potentialités qu'il renferme.

Certains pays subsahariens ont réalisé une croissance importante et disposent des moyens financiers et des capitaux nécessaires pour acquérir des produits de qualité, conformes aux standards internationaux.

Encore faut-il parvenir à convaincre ces pays à acheter les produits tunisiens dans tous les secteurs comme l'agroalimentaire, le textile et l'habillement, le cuir et chaussures et autres secteurs dans lesquels les industriels tunisiens excellent à la faveur d'une valeur ajoutée élevée. Du travail sur le terrain reste encore à faire pour séduire les importateurs africains et les inciter à acheter tunisien.

D'après les chiffres disponibles, les exportations nationales ont enregistré une hausse de 8,6% aux prix fixes au cours du premier semestre 2018 pour atteindre une valeur de 20,355 milliards de dinars contre une hausse de 26,6% aux prix courants, selon l'Institut national de la statistique (INS).

Cependant, les importations ont réalisé, quant à elles, une progression de 1,9% aux prix fixes d'une valeur de 28,519 milliards de dinars contre une hausse de 20,8% pour ce qui est des importations aux prix courants.

Fluctuation des prix

Les produits exportés et ceux importés ont connu des hausses respectives de 16,6% et 18,6%. Les échanges commerciaux nationaux hors énergie ont enregistré, au cours du premier semestre de l'année 2018, une hausse des prix de 15,9% pour ce qui est des exportations et de 20,1% pour ce qui est des importations, sachant que les prix des produits énergétiques ont connu au cours de la même période une hausse de 28,0% des exportations et de 5,5% s'agissant des importations.

Les exportations aux prix fixes ont augmenté de 67,7% dans le secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires, et de 4% dans celui de l'énergie et des lubrifiants en comparaison de la même période de 2017. En revanche, les exportations des produits miniers, du phosphate et dérivés ont baissé de 11,2%.

Concernant les importations, les résultats du commerce extérieur aux prix courants ont accru de 28,8% dans le secteur de l'énergie et des lubrifiants avec une régression de 7,4% dans les domaines de l'agriculture et des industries agroalimentaires ainsi que dans le secteur des mines, du phosphate et dérivés (11,4%).

En plus des exportations, l'autre source de devises concerne les investissements directs étrangers (IDE). Les investisseurs mobilisent d'importants capitaux en devises pour installer leurs entreprises dans notre pays. Celui-ci doit disposer de nombreux atouts à même d'attirer ces investisseurs, à commencer par un climat des affaires avantageux.

Certes, beaucoup a été fait pour l'amélioration de ce climat -- dont une loi d'investissement comportant plusieurs avantages -- ainsi qu'une sécurité étendue et une infrastructure en cours de consolidation mais beaucoup reste à faire au niveau de la paix sociale et de la productivité.

La Tunisie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée à bon marché ainsi que des frais de fonctionnement de l'usine à coût réduit en comparaison d'autres destinations, mais ce n'est pas suffisant.

En tout cas, les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie ont enregistré une augmentation de 17,7% au premier semestre 2018 contre 23,3% en 2017 et une décroissance de 4,5% en 2016.

Selon des statistiques de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa), les flux des IDE ont atteint, fin juin 2018, 1,142 milliard de dinars contre 970,4 millions de dinars au cours de la même période de 2017.

Le volume des IDE en devises s'élève à 461,1 millions de dollars et à 380 millions d'euros. Il est constitué d'investissements extérieurs à hauteur de 1,073 milliard de dinars et de 69,1 MDT en investissements de portefeuille.

Les IDE ont ainsi réalisé une hausse de 16,8% par rapport à la même période durant l'année 2017. Le retour progressif de la croissance de ces investissements ne doit pas cacher les multiples problèmes et handicaps qui empêchent l'investisseur, qu'il soit tunisien ou étranger, de réaliser son projet et d'assurer son fonctionnement dans la fluidité.

Des correctifs doivent être apportés pour que l'Etat tire un meilleur profit des capitaux qui circulent en Tunisie. Sans imposer des taxes exorbitantes -- au risque de faire fuir les investisseurs vers d'autres destinations -- il est possible d'inviter, par exemple, les nouveaux venus à contribuer dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans certains projets sociaux conformément aux priorités fixées par l'Etat.

Le départ de plusieurs firmes pétrolières de notre pays n'est pas pour arranger les choses. On doit, au contraire, fournir les meilleures conditions de travail de ces firmes pour qu'elles poursuivent leur activité et appellent d'autres firmes à venir s'installer dans notre pays.

Les arrêts de travail à répétition, les soulèvements populaires pour l'emploi, la préservation de l'environnement et autres ne doivent plus avoir droit de cité si l'on veut maintenir ces grandes entreprises dans notre pays et fructifier les capitaux investis. En plus des investissements étrangers, des projets d'extension seront réalisés au cours des mois à venir.

Relance de l'investissement

La répartition sectorielle des investissements étrangers directs révèle que le secteur de l'énergie se taille la part de lion avec un montant de 526 MDT contre 495,1 MDT au premier semestre 2017.

L'octroi des permis d'exploitation et de prospection s'est intensifié après que la Commission de l'énergie et des ressources naturelles relevant de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a attribué 12 nouveaux permis en 2018.

Le secteur de l'industrie a drainé près de 403 MDT des IDE, soit une progression de 21,6% par rapport à l'année précédente. Dans le secteur des services, les IDE ont atteint 137,8 MDT contre 89,3 MDT en 2017. Quant à l'agriculture, elle n'a attiré que 5,8 MDT d'IDE au premier semestre 2018 contre 2,5 MDT sur la même période 2017.

Les investissements ont été sous forme de projets d'extension réalisés par les entreprises étrangères opérant dans plusieurs secteurs. L'objectif est d'exporter des produits à haute valeur ajoutée en outsourcing.

En fait, la Tunisie est considérée par plusieurs investisseurs étrangers comme une plateforme pour la fabrication de produits de diverses natures pour les exporter vers les différentes destinations mondiales. L'afflux des IDE hors énergie a permis de réaliser 378 opérations d'investissement moyennant une enveloppe de 546,7 MDT ayant généré 3.101 postes d'emploi direct.