Tunisie: Ça coule de source...

Après ce passage à la tête de l'EST, le jeune entraîneur n'a pas su entreprendre un projet sportif à son image. Une succession de passages courts à la tête du CAB, du Stade Tunisien et du Stade Gabésien, sans compter ses expériences au Golfe. A chaque fois, il a préféré partir de lui-même n'ayant pas trouvé les conditions propices pour mener à terme un véritable projet sportif.

El Jari et Kanzari entretiennent de bons rapports bien qu'ils ont collaboré ensemble 7 ans plus tard. Kanzari a été nommé dans un premier temps adjoint de Georges Leekens en décembre 2014, mais les deux hommes ne se sont pas bien entendus et Wadii El Jari de confier la sélection olympique à Kanzari.

Maher Kanzari connaît donc très bien Faouzi Benzarti pour avoir travaillé avec lui par le passé, chose qui a plaidé en sa faveur. Les deux hommes s'apprécient aussi, outre que leur collaboration était fructueuse à l'EST, équipe avec laquelle ils ont remporté le championnat de Tunisie en 2009 et en 2010.

Affinités et même plus...

