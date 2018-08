Tunisie: Un démarrage timide !

Au fil du temps l'affluence évolue favorablement avec un flux d'acheteurs qui se densifie par groupe ou en famille. Entre onze heures et midi, de nombreuses personnes affluent de tous les bords et rebords du centre de commerce pour envahir certains points de vente qui allient qualité de bonne facture et prix attractif. Les affiches des vitrines aux différents coloris incitent à l'achat et la consommation frénétique de vêtements et chaussures généralement importés : « Soldes party jusqu'à 60%, soldes jusqu'à liquidation du stock ».

Tarek Aloui, jeune responsable commercial de vingt-trois ans gère une boutique vendant des habits d'origine espagnole. Il arbore un joli sourire aux lèvres avant de se confier l'air un brin optimiste : « Je constate que la clientèle vient pour acheter des articles ciblés, bien déterminés et spécifiquement choisis. A l'heure actuelle on consent des soldes de 20, 30 et 40% en attendant la deuxième démarque qui me permettra d'écouler la marchandise avec de plus fortes réductions. Je suis optimiste quant au succès de ces soldes au niveau des ventes». Un challenge souvent réussi chaque année pour cette enseigne installée depuis quatre ans en Tunisie. Mais en y regardant plus près, on remarque que certaines vieilles pratiques et ruses commerciales ont la peau dure. Sévèrement sanctionnée par les autorités du ministère du Commerce, la manipulation des étiquettes figure parmi les subterfuges couramment utilisés par les commerçants pour tirer profit au maximum des soldes et engranger des revenus.

Vrais faux soldes

Le prix soldé d'un polo homme de fabrication française passe de 75 ou 65 Dinars à 50 D sans que le taux de réduction ne soit affiché sur l'étiquette. Dans une échoppe de vêtements pour femmes d'origine turque, des remises allant de 30 à 50% attirent la gent féminine. Toutefois, la plupart d'entre elles mettent en doute la véracité de ces rabais car elles savent que certains commerçants révisent à la hausse les prix de leurs articles les jours qui précèdent les soldes avant d'afficher, sous couvert des remises, les prix initiaux. « C'est devenu une pratique relativement courante », relève une jeune cliente avertie rencontrée dans une boutique de prêt-à-porter.

Les soldes ne sont plus ce qu'elles étaient pour la simple et bonne raison que les points de vente de friperie pullulent dans différentes régions de la république et menacent sérieusement l'activité des commerçants de prêt-à-porter. Même si la qualité a un prix, le Tunisien est regardant sur le prix du produit avant tout. Hichem B., père deux enfants témoigne : « Le Tunisien est obsédé par le prix sans avoir aucune considération pour la qualité et l'origine du produit ou le service offert ! ».