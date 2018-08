Tunisie: Toujours dans le flou

Lui-même, serein et parfois souriant au cours de son passage public devant la l'IVD, ne peut retenir ses larmes et… Plus »

Aujourd'hui les ouvriers de chantier s'apprêtent à organiser de nouvelles formes de prestations pour exprimer leur ras-le-bol d'autant plus que les négociations entre l'Ugtt, partie qui représente ces travailleurs, et un comité relevant de la Présidence du gouvernement sont au point mort, c'est en tout cas ce qu'a affirmé Mohamed Akermi, membre du collectif des coordinations des ouvriers de chantier.

Ce cas n'est pas isolé, ils sont nombreux à être dans la situation de ce travailleur et ce qui complique la donne, c'est que le versement des salaires de ces ouvriers n'est pas régulier. Il connaît toujours des retards interminables. «Parfois je ne parviens pas à subvenir aux besoins de ma famille dès les premiers jours du mois, c'est une situation très délicate d'autant plus que notre dossier est bloqué depuis plusieurs années, nous commençons à perdre espoir face à ces fausses promesses de la part des autorités», explique pour sa part Wiem, qui fait partie de ces travailleurs.

Retour sur les faits : ces ouvriers, représentés par le collectif des coordinations des ouvriers de chantier, réclament notamment un recrutement définitif mais progressif dans la fonction publique à l'instar des autres fonctionnaires de l'Etat, d'autant plus qu'ils assurent les mêmes tâches. Ils sont pourtant moins payés et surexploités comme ils l'affirment.

Aujourd'hui, ces travailleurs, dont le dossier remonte à 2011 et qui reste encore bloqué vivent dans des conditions précaires et rencontrent de grandes difficultés pour obtenir des droits qu'ils réclament depuis plusieurs années. Pour cause, des négociations avec la Présidence du gouvernement qui, à chaque fois, n'aboutissent à rien.

