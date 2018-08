Tunisie: Karim Bannani testé par le CA

Lui-même, serein et parfois souriant au cours de son passage public devant la l'IVD, ne peut retenir ses larmes et… Plus »

Doté de qualités indéniables, Khalil Aounallah dispose d'une capacité de projection rapide vers l'avant, couplée à une capacité d'accélération et une bonne frappe. C'est un pur produit du CDF clubiste, issu du cru des deux dernières années. Natif de 1997, Aounallah a été couvé par un certain Nader Ouarda avant de passer chez les seniors. Et malgré le peu de temps de jeu dont il a bénéficié, il n'a pas mis longtemps pour s'illustrer par un but de toute beauté de la tête face au CSS. De toute évidence, une saison au SG lui permettra de roder son jeu avant de retrouver son club employeur par la suite.

