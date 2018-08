Tunisie: Barraj et Ghanemi au-dessus du lot

7 médailles au championnat arabe

Au championnat arabe disputé à Charm El Cheikh en Egypte avec la participation de 9 pays, la Tunisie a remporté 7 médailles dont deux en or par l'intermédiaire d'Ayoub Barraj (79 kg) et Maher Ghanemi (74 kg) et 5 médailles en argent glanées par Haythem Dakhlaoui (70 kg), Farouk Jelassi (57 kg ) et Kheireddine Ben Tlili (65 kg), et ce, en style libre et par Sliman Naceur (65 kg) et Radhouane Tarhouni (63 kg) en style gréco-romain. Au classement par équipes, la Tunisie a terminé 2e en style libre.

Voici par ailleurs les médaillés dans les trois compétitions :

- Championnat arabe : 2 en or, Ayoub Barraj et Maher Ghanemi, 5 en argent, Haythem Dakhlaoui, Farouk Jelassi, Kheireddine Ben Tlili, Sliman Nacer et Radhouane Tarhouni.

- Tournoi Ibrahim Mustapha : 2 en or Ayoub Barraj et Maher Ghanemi 5 en argent par Haytmen Dakhlaoui, Farouk Jelassi, Kheireddine Ben Tlili, Ayoub Barraj et Farouk Jelassi et 5 en bronze par Maher Ghanemi,Radhouane Tarhouni (2) et Sliman Nacer (2).

- Tournoi Yasar Dogu en Turquie : 1 en argent par Sarra Hamedi.