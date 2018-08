Tunisie: Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort !

Et alors que Dkhili montait en puissance la saison passée, un choc subi de plein front lors du match entre le CA et Médenine lui a coûté quelques dents et plusieurs fractures au visage.

Ce 31 mars restera gravé dans les esprits des fans clubistes.

Un souvenir amer qui aurait pu tourner au psychodrame, vu la violence du choc frontal entre Dkhili et un attaquant du COM.

Toute personne qui ne connaît pas ce vaillant et courageux gardien n'aurait pas parié sur un retour au sommet après une période de convalescence. Dkhili devance même l'agenda du retour grâce à sa persévérance, son implication et son amour du football tout simplement. Il faut dire aussi que son agent, Walid Kouki (intermédiaire Fifa), a veillé sur son rejeton comme un grand frère surveille son cadet. Il a toujours été là dans les bons coups comme dans les périodes creuses. Un vrai soutien, un ami, un confident de tous les instants. Et après la traversée du désert, justice «divine» a été rendue avec cette standing ovation qui lui a été réservée lors de son entrée face à Galatasaray. Une haie d'honneur de la part de ses coéquipiers, Seif Charfi en premier, le tout couplé à des applaudissements nourris de la part d'un public qui soutient toujours ses préférés.

Balbouli est un atout !

Abordé en marge de son retour face aux Turcs de Galatasaray, Atef Dkhili, l'enfant prodige, n'a pas caché sa fierté et son émotion de retrouver l'ambiance du haut niveau tunisien: « Mes remerciements et ma gratitude envers les fans clubistes, mon entourage, les responsables du CA et bien entendu mes coéquipiers et mes proches. Vous savez, je piaffais d'impatience de retrouver la compétition. Ma motivation aidant, je ne pensais même plus du tout au choc qui m'a valu d'être hospitalisé. Maintenant, je dois retrouver la lumière à force de travail et de rigueur.

Je suis aussi emballé et content par l'arrivée de Balbouli au CA. C'est un grand portier de stature internationale. Non seulement, c'est tout bénéfice pour le CA, mais ça l'est à certains égards pour nous autres gardiens (Charfi et Yeferni). Cela nous permettra de nous roder au contact de ce gardien valeureux.

Enfin, je voudrais saluer Hamadi Bousbia, Abdessalam Younsi et le président de la FTF pour leur soutien total durant cette période délicate qui m'a éloigné des terrains de football».