Togo: L'UFC de Gilchrist Olympio en prend acte et salue la sagesse et la clairvoyance des Chefs d'Etat

On ne saurait attendre encore mieux du parti de Dr Gilchrist Olympio, dans la mesure où son partenaire au gouvernement, UNIR n'a pas manifesté une certaine contestation vis-à-vis des recommandations faites par l'instance sous-régionale, et que malgré certaines insuffisances et imprécisions relevées la Coalition des 14 n'avait pas rejeté en bloc ces mêmes prescriptions.

Dans communiqué signé du Conseiller Spécial du président national, Me Jean-Claude Atsu HOMAWOO, l'UFC (Union des Forces de Changement) indique avoir "suivi avec une attention particulière les Recommandations de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest : CEDEAO suite au sommet des Chefs d'États et de Gouvernement le 31 juillet 2018 à Lomé" et "prend acte de cette feuille de route des Chefs d'États et de Gouvernement de notre communauté sous régionale".

Le parti parlementaire au symbole du Palmier rouge dans un fond jaune félicite et remercie par la même occasion "tous les Chefs d'États de la CEDEAO et salue leur sagesse et leur esprit de clairvoyance".

L'ancien première force de l'opposition à l'Assemblée nationale exhorte donc "toute la classe politique togolaise : opposition comme pouvoir à tout mettre en oeuvre pour l'exécution de cette feuille de route de la CEDEAO qui permettra à notre cher pays de poursuivre le processus d'enracinement de la démocratie et d'opérer des reformes d'une façon consensuelle".

En tout cas, reste-il convaincu "qu'aucune formation politique ou groupe de partis ne peut régler tout seul le problème de notre pays. D'où, la nécessité, suivant l'esprit des recommandations de la CEDEAO de conjuguer les efforts pour opérer des réformes institutionnelles et constitutionnelles" et que "le Togo connaitra, conformément à sa vision, une alternance politique pacifique et lance un appel à tous les fils pour la construction de notre cité commune".

Pour que ceci se traduise dans les faits, le parti suggère que tous les acteurs politiques oeuvrent "ensemble pour des solutions durables pour une sortie définitive de la crise que traverse le Togo depuis plusieurs décennies" et que tous,ils prônent "le dialogue inclusif" et mettent tout en oeuvre pour l'organisation des élections transparentes et les réformes institutionnelles et constitutionnelles.

Enfin, espère-t-il "que le Togo bénéficiera effectivement de l'appui technique, matériel et financier de la CEDEAO et de toute la communauté internationale pour la réussite des élections transparentes, crédibles et aux résultats acceptables par tous".