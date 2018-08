Ile Maurice: La peine de mort, ce n'est pas très catholique, voire pas du tout

Dans l'introduction du texte, on peut lire que «pendant longtemps, le recours à la peine de mort de la part de l'autorité légitime (... ) fut considéré comme une réponse adaptée a la gravité de certains délits, et un moyen acceptable, bien qu'extrême, pour la sauvegarde du bien commun».

Si cela ne tenait qu'à lui, sir Anerood Jugnauth aurait réintroduit la peine de mort. C'est ce qu'il répondait à la Private Notice Question sur la hausse de la criminalité, le 17 juillet. Et pas plus tard que lundi 30 juillet, les proches du boutiquier Shyam Ramgoolam, agressé mortellement vendredi 13 juillet, réclamaient que les meurtriers soient «pendus».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.