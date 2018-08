Rwanda: Tour du Rwanda 2018 - Forces en présence, les chiffres à retenir

C'est ce dimanche que débute l'édition 2018 du Tour international cycliste du Rwanda, l'une des plus prestigieuses du continent. Les organisateurs ont dévoilé la liste finale des participants. Nous vous proposons les forces en présence ainsi que les chiffres à retenir de l'épreuve.

16 équipes dont 3 sélections nationales seront au départ du Tour cette année. Il s'agit de POC Côte de Lumière, Team Haute-Savoie (France), Embrace the World (Allemagne), Riders safaricom (Kenya), Loup Romandie (Suisse), Marc Pro Gym et Novo Nordsik (Etats-Unis), GSP d'Algérie, Petro de Luanda (Angola), Team Sampada (Afrique du Sud) et SNH Velo du Cameroun qui remplace au pied levé l'Erythrée. Du coup, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud alignent leurs équipes nationales tout comme le Rwanda qui présente deux autres formations: Bénédiction Rubavu et les Amis Sportifs.

Des ténors comme l'Algérien Azzedine Lagab, le Sud-africain Eddie Van Heerden, l'Américain Dan Craven, le Camerounais Clovis Abessolo sans oublier les locaux Jean Bosco Nsengimana, Valens Ndayisenga et autres Samuel Mugisha.

Les Chiffres du Tour 2018

Cette année, 50 coureurs découvriront l'épreuve dont trois nouvelles nationalités (Finlande, Irlande et Angola). 6 nouvelles équipes font également leur entrée: POC Côte de Lumière, Petro de Luanda, Marco Polo, Team Sampada, Embrace the World et GSP.

Pays hôte, le Rwanda comptera le plus grand nombre de coureurs avec 18 répartis dans 5 équipes, suivi de l'Afrique du Sud et ses 8 coureurs.

La course à la succession de Jospeh Areruya devenu pro à Team Delko Marseille Provence s'annonce rude sur les 8 étapes au programme sans oublier le Mur de Kigali au menu de la dernière.

Votre site est présent sur les routes du Rwanda pour vous faire vivre cet événement...