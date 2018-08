Ile Maurice: Financement des partis politiques - Le Conseil des religions réclame une loi

Accueillant avec espoir la mise sur pied d'un comité interministériel, appelé à prendre «des décisions courageuses et prophétiques», le Conseil des religions demande que le «National Drug Control Masterplan» soit finalisé au plus vite. Reprenant une remarque de l'ex-juge Paul Lam Shang Leen,

Le Conseil des religions s'attarde notamment sur la réhabilitation des toxicomanes. «Nous avons aussi souligné que l'addiction était une maladie.» Et va plus loin. «Il faut proposer des valeurs morales et un projet de vie qui motive les jeunes à trouver le chemin du bonheur en refusant de se laisser emporter dans le courant des plaisirs imaginaires et factices.»

C'est ce qui ressort dans un communiqué, ce vendredi 3 août, dans le sillage de la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Le Conseil des religions dit accueillir le rapport avec beaucoup d'espérance et exprime sa solidarité envers le Premier ministre, Pravind Jugnauth, «pour son audace d'avoir constitué une commission d'enquête et d'avoir publié rapidement le contenu du rapport de la Commission».

