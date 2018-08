Togo: Vers un partenariat Bergerac Perigord - Swallows

Le centre Sportif Swallows, l'un des plus en vogue dans la capitale togolaise depuis quelques années est sur le point de nouer un partenariat avec Bergerac Perigord Football Club, formation de national 2 (4è division française). C'est en substance le but e la visite des premiers dirigeants du club cette semaine à Lomé.

« Nous sommes là pour voir ce qui se fait ici et dans quel mesure nous pouvons travailler ensemble. Ce que nous avons vu est assez impressionnant. Swallows est un engagement d'hommes et c'est très important. Outre le volet sportif, le volet social est déterminant. Tous ces gamins doivent devenir des hommes« , a indiqué Christophe Fauvel, président du BPFC.

C'est notamment le transfert du jeune Guillaume Yenoussi au sein du club bergeracois qui a attiré la curiosité des dirigeants. « On avait déjà entendu parler de Guillaume puis on a eu l'occasion de le découvrir au Tournoi de Toulon. On pense que Begerac peut être un bon tremplin dans sa carrière. Chaque année quasiment, un jeune de chez nous signe en pro comme Dema Gassama cet été à l'OM. V'est un argument de poids« , a t-il ajouté.

Après avoir visité le centre Swallows, assisté à des rencontres d'exhibition, M. Fauvel a annoncé la signature prochaine d'un partenariat avec le centre et également avec la FTF (Fédération togolaise de football. « En somme, nous allons faire des échanges du savoir-faire de nos éducateurs, de nos méthodes à travers nos sponsors et aider le centre Swallows à mener à bien son gros projet d'aménagement de son centre de formation, son centre d'hébergement, je crois qu'on a la capacité à vous aider là-dessus et qu'en retour Swallows puisse nous envoyer de temps en temps son meilleur joueur ou sa meilleure joueuse pour qu'on puisse les faire grandir un peu plus à Bergerac pour se frotter à des championnats qui sont difficiles« , a t-il conclu.