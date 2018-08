Sénégal: Résultats définitifs du baccalauréat 2018 - 35% de réussite au Bac général et 49% pour le Bac technique

Pour le Baccalauréat général au Sénégal, 53.273 candidats viennent de décrocher le premier diplôme pour aspirer faire des études supérieur; ce qui représente un taux de réussite de 35%. En tout, 39 mentions Très bien, 463 Bien et 3290 Assez-bien ont été enregistrées.

Ce pourcentage vient s'ajouter au taux de réussite de 49% obtenu pour le Bac technique qui avait révélé deux mentions Très bien, 21 Bien et 156 Assez-bien. L'annonce est du directeur de l'Office du bac, Socé Ndiaye, qui faisait face à la presse hier, jeudi 2 août 2018. Il i estime d'ailleurs que les diplômes de cette année vont être produits dés la semaine prochaine.

53.273 candidats ont obtenu le Baccalauréat général cette année sur 148.335 élèves ayant effectivement passé les épreuves (pour 153.867 inscrits). Soit un taux de réussite national de 35,9%. En effet, sur les 148.336 qui se sont présentés à l'examen du Baccalauréat général, 3792 ont obtenu leur diplôme avec distinction: 39 mention Très bien, 463 Bien et 3290 Assez-bien.

Le taux de candidats admis d'office est de 15,17%, contre 12,50% en 2017, soit une progression de 3%. On note également une augmentation de 30% du nombre de mentions par rapport à 2017. Ces résultats viennent compléter ceux du Bac technique qui, auparavant, avait révélé l e succès de 1777 candidats, dont 2 mentions Très bien, 21 Biens et 156 Assez-bien; soit un taux de réussite de 49%.

Le directeur de l'Office du Baccalauréat, Professeur Socé Ndiaye se dit ainsi satisfait du bon déroulement de l'examen qui, selon lui, résulte de la mobilisation et la mise à disposition des moyens à temps par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi que l'implication des inspecteurs d'académies, de leurs services et établissements.

Cela a été déterminant dans l'organisation de la présente session. Selon le Professeur Socè Ndiaye, le déroulement normal du Baccalauréat est facilité par la collaboration de l'Administration territoriale, des services de sécurité et des syndicats tout au long du processus.

En ce qui concerne les diplômes du Baccalauréat 2018, le professeur Socé Ndiaye estime que le processus de production sera entamé des la semaine prochaine. «C'est un engagement que nous sommes en train de matérialiser petit à petit. L'engagement, c'est que tous les diplômes de 2018 vont être produits, on finalise la réception cette semaine avec les derniers présidents de jurys. On les aura au plus tard demain et après on va s'atteler au processus de production des diplômes dès la semaine prochaine», dit-il.

Par ailleurs, le directeur de l'Office du Bac ajoute que les diplômes obtenus avant 2018 ne seront pas généralisé sur le plan de production des diplômes de cette année. «Pour les diplômes qui datent de 2006 à aujourd'hui, on va avoir un plan de production de masse, mais il ne sera pas aussi généralisé pour le plan de production 2018. Mais on cherchera, du mieux qu'on peut, à produire l'ensemble des diplômes qui ont été obtenus entre 2006 et maintenant. Pour les diplômes obtenus avant cette date, on ne les produira que sur demande, on ne cherchera pas à les produire de manière systématique», précise-t-il.

Toutefois, le professeur Socé Ndiaye rassure que les nouveaux bacheliers seront tous orientés, s'ils le désirent, après avoir validés leurs inscriptions sur la plateforme «Campusen», qui sera ouvert dans la première quinzaine de ce mois d'août.