Gabon: Produit Agricole/Clôture de la 2ème édition du marché agricole Made in Gabon

C'est ce 1er août qu'a pris fin la deuxième édition du marché agricole du Made in Gabon dans la commune d'Akanda. Cette édition avait pour objectif, la diversification et la relance de l'économie nationale.

Après une semaine d'exposition des produits Made in Gabon, les 35 exposants ont exprimé leur grande satisfaction sur l'affluence que vient de connaître la deuxième édition du marché agricole où ils évaluent leurs recettes à plus de cinquante mille franc par jour un gain non négligeable. En d'autres termes, la diversité de l'économie passe par l'entrepreneuriat et donc le marché agricole est une plateforme qui donne la possibilité de mettre en valeur l'entrepreneur gabonais et ses produits Made in Gabon.

Une réelle satisfaction pour le coordonnateur de l'ONG IDRC Africa, Hervé OMVA, initiateur du marché agricole Made in Gabon. Il a interpelé les autorités gabonaises à s'imprégner et à venir regarder et découvrir ce que les gabonais sont capables de faire ; il estime que cela donnerait la possibilité aux gouvernants de prendre de bonnes décisions pour pouvoir élaborer de véritables stratégies de développement adaptées aux besoins réels.

La troisième édition du marché agricole devra permettre d'avoir plus d'exposants, et que les autorités sachent que la diversification de l'économie passe nécessairement par l'appropriation des besoins réels des populations.