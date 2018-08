Sénégal: Vacances dans les structures culturelles - Des programmes riches attendent les enfants

Du mois de juillet au mois de septembre, les enfants sont en vacances. Ce qui fait que dans les centres culturels et maisons de la culture, plusieurs activités destinées aux enfants sont proposées. Au centre culturel Blaise Senghor comme à la maison de la culture Douta Seck, un programme divers et varié attend les enfants.

A Dakar, les vacances scolaires sont l'occasion pour les centres et maisons de la culture d'organiser des activités pour occuper les enfants. Ils se font ainsi inventifs pour accompagner les plus jeunes dans les loisirs en leur proposant diverses activités et variées qui réunissent le divertissement avec la science, les dessins, la musique et la technologie. Au centre culturel Blaise Senghor, des ateliers, des spectacles, des projections de films etc. destinés aux enfants sont prévus. « Le centre culturel Blaise Senghor a pour vocation d'accompagner les activités culturelles.

Pour les vacances, les enfants sont plus privilégiés. Une formation en art scénique et plastique est mise à leur disposition contrairement à l'année scolaire où il n'y a pas assez d'activités comme par exemple les projections de films, les ateliers qui se font une fois par semaine ou par quinzaine de jours », explique le chargé des organisations culturelles Khadim Ndione et non moins animateur culturel. Pour ce qui est du calendrier des programmes, ce dernier donne les détails. « Du 06 au 10 août, nous avons un partenariat avec les rollers qui relient dance et rolling .

Du 27 août au 05 septembre, il y'aura un atelier escrime art qui relie aussi l'art et sport et nous allons recevoir tous les escrimeurs du Sénégal », a fait savoir Khadim Ndione. En cette période de vacances, la maison de la culture Douta Seck est toute aussi décidée à accompagner les enfants dans plusieurs domaines. C'est la raison pour laquelle, il est prévu des travaux d'ateliers, des sorties pédagogiques, des séances d'animation sur le patrimoine, des spectacles d'enfants et une cérémonie de restitution. Concernant les résultats attendus, la directrice de la maison de la culture Douta Seck, Fanta Kane, estime que « 150 enfants seront formés en littérature, aux techniques de communication et aux valeurs civiques ».

Poursuivant son propos, elle affirme qu'il y'aura aussi une « collecte de 10 mille signatures contre les crimes faites aux enfants » et un « plaidoyer fait par et pour les enfants contre les violences dont ils sont victimes ».

Pour mener à bien le programme défini, la maison de la culture Douta Seck travaille en collaboration avec des institutions en charge de la question de l'enfance, les communautés de base, les acteurs culturels et les Associations sportives et culturelles. Elle sera aussi en partenariat avec une chaine de télévision de la place, l'Alliance culturelle africaine, l'Arcots et Sen Petit Gallé. En effet, en période de vacances, les centres culturels comme les maisons de la culture essaient d'attirer plus de public pour promouvoir leurs activités.