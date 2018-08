Sénégal: Cérémonie officielle du concours général 2018 - Les lauréats honorés par la République

Les 101 meilleurs élèves de Première et de Terminale qui se sont distingués au Concours général 2018, ont été honorés hier, jeudi 2 août, au Grand Théâtre national, par toute la République. Ils sont parvenus à décrocher 114 distinctions sur des sujets conformes aux programmes officielles, mais dans le cadre des épreuves plus exigeantes et plus longues.

Les lauréats de cette compétition prestigieuse dont le parrain, Professeur Iba Der Thiam sera élevé au grade (médaille) de Commandeur de l'Ordre national du Lion, ont été récompensés par des enveloppes conséquentes, des bourses d'études, des livres et autres cadeaux. Le président de la République, Macky Sall, demandera aux lauréats de «garder à l'esprit le culte de l'excellence».

S'il y a quelque chose à retenir de la cérémonie officielle de remise des Prix aux 101 lauréats du Concours général 2018, c'est bien la marge de progression des filles dans cette prestigieuse compétition.

En plus de Diary Sow, élève en classe de Première S1 au lycée scientifique de Diourbel, qui a remporté le Prix du meilleur élève du Concours général, elles se sont illustrées en remportant les 60 autres distinctions, contre 53 pour les garçons. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que Macky Sall lancera, à l'endroit des lauréats: «gardez à l'esprit le culte de l'excellence».

«Ce rendez-vous de l'excellence constitue un moment privilégié de célébration de notre jeunesse scolaire, avenir de notre pays. Nous devons poursuivre inlassablement l'œuvre collective de développement d'un capital humain de qualité, afin de doter notre pays de femmes et d'hommes bien éduqués, formés et aptes à relever le défi de l'émergence», dit le chef de l'Etat.

Non sans adresser ses félicitations au lycée Seydina Limamou Laye pour ses distinctions, ainsi que Mariama Bâ, Prytanée militaire de SaintLouis et du lycée scientifique qui ont, soutient-il, mis en place de dispositifs d'encadrement performants au concours général. La thématique principale développée sous le signe : « les ressources numériques éducatives : opportunités et perspectives », a été le deuxième temps fort de la cérémonie.

Cette problématique, à fort enjeu, relative à l'usage surtout approprié des ressources numériques, a été l'axe de communication de Ndèye Astou Béne Sylla Barr du Lycée de Bandafassi de l'Inspection d'Académie de Kédougou.

QUEL APPORT POUR LA QUÊTE DE LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGES ?

Devant le président Macky Sall, en présence du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, du président du Haut conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, ainsi que de la présidente du Conseil économique social et environnemental, Aminata Tall, la professeure de Philosophie au lycée de Bandafassi est revenue sur la capacité à utiliser les ressources numériques pour l'acquisition des connaissances et compétences.

Car, indique-t-elle, l'usage de celles-ci comportent plusieurs risques, notamment le plagiat, l'abus, les limites techniques (électricité, connectivité... ), matériels. Et, pourtant, elles offrent des opportunités qui peuvent garantir l'équité et surtout une passerelle vers l'amélioration de la qualité de l'offre programmatique. Autrement dit, l'usage impose l'engagement de toutes et de tous pour en faire des supports pédagogiques appropriés.

«LA TRANSFORMATION DIGITALE EST IRREVERSIBLE»

«La transformation digitale est irréversible». Le président Macky Sall en est convaincu. Mais pour cela, il estime qu'il faut mettre en place un «dispositif pertinent de gouvernance de ces ressources numériques éducatives, afin d'en tirer le maximum de profit, tout en annihilant les dérives et les dangers».

Aussi, il est d'une nécessité, dit-il, de mettre sur pied une veille collective, stratégique et permanente pour contrecarrer les informations malveillantes.

Encore faudrait-il, poursuit Macky Sall, soulever l'enjeu de la fonction, du contenu et surtout des conséquences des ressources numériques. «Il était donc nécessaire de promouvoir la démocratisation de l'accès aux équipements et à la connectivité, à la production de ressources numériques pour nos enseignants et à la généralisation d'une culture numérique», persiste Macky Sall.

RÉACTIONS...RÉACTIONS...

DIARY SOW, MEILLEUR ELEVE DU CONCOURS : «La chance a été déterminante»

«La chance a été déterminante. Le Concours général n'est pas l'achèvement de la vie. C'est juste un baromètre. J'envisage de mener une carrière dans les filières scientifiques. Je vais essayer de mettre à profit mes potentiels littéraires. La génétique m'intéresse.»

EL HADJI ABDOUL AZIZ KANE DABAKH, DEUXIÈME MEILLEUR ÉLÈVE DU CONCOURS : «C'est une belle expérience d'être primée, à deux reprises»

«C'est un plaisir. Cela permet d'affiner l'expérience que nous avons du concours. C'est une belle expérience d'être primé à deux reprises. Il n'y a pas de secret. Nous essayons de travailler, de rester serein, d'affronter les épreuves. J'ai reçu une bourse canadienne; peut-être que j'irais au Canada ou en France».

HONEUR AU PARRAIN DU CONCOURS GENERAL : Iba Der Thiam, Commandeur de l'Ordre national du Lion

Parrain de l'édition 2018 du Concours général, Professeur Iba Der Thiam a été élevé au rang de Commandeur de l'Ordre national du Lion, par le président Macky Sall qui n'a pas tari déloges à son endroit. Le président de la République motive sa décision par le parcours exceptionnel de l'universitaire. «Vous êtes un savant. Un patriote. Un parcours exceptionnel. Vous êtes une figure emblématique de l'éducation qui continue de consacrer sa vie à son pays».