Sénégal: Secteur de l'économie sociale et solidaire - La mise en place d'un cadre juridique légal préconisée

Le Leadership, éthique, gouvernance stratégique pour l'Afrique (Legs-Africa), en partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (Lartes-Ifan), a initié une étude économique et juridique sur les entreprises sociales au Sénégal. Cette étude dont le but est de répondre à un besoin de clarification théorique et de circonscription du domaine de définition de l'entreprenariat social et solidaire et des conditions de son application effective au Sénégal, a préconisé l'instauration d'un statut juridique du secteur de l'économie solidaire au Sénégal.

«La mise en place d'une loi qui définit le périmètre de l'entreprise sociale et qui offre une reconnaissance officielle à ses acteurs est recommandée. Il s'agit, d'une part, de dresser et de s'accorder sur le profil type de l'entreprise sociale au Sénégal. En d'autres termes, il s'agit de donner un contenu et une mission à l'entreprise sociale, de lui créer un cadre juridique à partir duquel pourront être développées des mesures fiscales ciblées et de nouveaux financements spécialisés», rapporte l'étude qui précise que le statut juridique influence largement la vie de l'entreprise.

Les résultats de cette étude montrent que l'apport de l'entreprenariat social au développement humain et à l'insertion socio-économique au Sénégal est indéniable. Son rôle dans la lutte contre le chômage structurel peut être déterminant car, selon le rapport, il permet d'intégrer plus facilement les personnes éloignées du marché du travail. Toutefois, l'étude révèle que ce sous secteur est confronté à une multitude de contraintes, à la fois d'ordre économique et juridique.

D'où la nécessité de mettre en place un cadre juridique adéquat pour ce sous-secteur de l'économie solidaire. «Ces activités économiques à finalité sociale portées par des individus méritent un statut juridique. Nous allons proposer au législateur un avant-projet qui permettra de doter le Sénégal d'un statut de l'entreprise sociale», a fait remarquer le Professeur Abdoou Salam Fall, coordonnateur du Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'Ifan (Lartes).