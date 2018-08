Sénégal: Lancement d'un magazine féminin - «Ladies Mag» pour mettre en lumière la femme

Les membres de la plateforme Facebook « Ladies Club Sénégal » ont lancé hier, jeudi 2 août, la revue « Ladies Mag ». Le premier numéro de ce magazine dédié spécifiquement aux femmes est axé sur « l'agroalimentaire : ces femmes qui nourrissent le Sénégal ».

Après le premier magazine féminin francophone d'Afrique intitulé « Awa » (1964-1973) et créée par la première femme journaliste au Sénégal, Annette Mbaye d'Erneville, en voici une autre revue africaine dédiée spécialement à la femme. Il s'agit de « Ladies Mag » dont le premier numéro est consacré à « l'agroalimentaire : Ces femmes qui nourrissent le Sénégal » avec en couverture la directrice générale de la Sedima, Anta Babacar Ngom.

La cérémonie de lancement de la revue de 48 pages initiée par les membres de la plateforme « Ladies Club Sénégal », a eu lieu hier, jeudi 2 août au Musée de la Femme Henriette Bathily. Dans le magazine, on y retrouve trois pages sur Anta Babacar Ngom. La revue propose aussi à son lectorat des analyses, des portraits et des enquêtes sur la transformation des produits alimentaires, sur le mentor des femmes rizicultrices, sur la filière halieutique, laitière et restauration, sur l'entreprenariat féminin etc. mais avec toujours en ligne de mire la place des femmes dans le monde.

Le magazine « Ladies Mag » devra ainsi marquer le retour de la presse féminine sénégalaise sur la scène médiatique nationale. « Nous avons tenu bon parce que les questions touchant la femme sont innombrables et suscitent souvent plus de débats passionnés que de réelles propositions permettant de faire avancer leur cause (la question du viol et des abus sexuels qui a secoué le pays en est une parfaite illustration) », a fait savoir la directrice de publication Oumy Ndour.

Pour la journaliste à la Rts, les femmes doivent prendre toute la place qui leur revient dans l'espace public. « Ladies Mag est un bimestriel gratuit qui a pour ambition de toucher les femmes de toutes les classes sociales, citadines comme rurales, ayant fait de longues études ou ayant fréquenté pendant quelques semaines seulement les bancs d'une école de fortune, au cours de sessions d'initiation aux langues nationales », a indiqué la journaliste.

Et pour permettre à toutes les femmes de s'y retrouver, une partie du magazine sera traduite en langues nationales. Sur ce, dira Oumy Ndour, « l'idée est de permettre à ces milliers de femmes alphabétisées en langues nationales d'avoir accès à une information les concernant ». Il faut noter que la cérémonie de lancement de la revue a eu lieu en présence de beaucoup de femmes leaders.