Sénégal: Gnima Faye, explique son abandon - «J'ai perdu l'équilibre»

« Les points sont accrochés sur la piste et j'ai perdu l'équilibre et je me suis arrêtée. J'étais en retard, je n'étais pas enchainée derrière. Le but ultime, c'était de décrocher une médaille et non pas être en forme et arriver là sans pouvoir courir. Ca fait très mal au cœur.

En plus, je sais qu'aujourd'hui que tout le Sénégal me soutient, tout le monde est derrière moi, ça me fait mal au cœur de constater que les Sénégalais ne vont pas avoir une médaille ou que les Sénégalais ne me verront pas en finale.

Donc, c'est quelque chose qui me faisait mal au cœur et c'est pour cela je pleurais. Là, on va se rattraper pour le relais tout à l'heure (finalement reporté, Ndlr), ce n'est pas évident mais comme on est musulman et comme on le dit en wolof Sant Yalla, Alhamdoulahi. On essaie de garder l'espoir et Dieu est Grand».

J'AIMERAI PRENDRE PART AUX JO

«J'ai eu des médailles africaines en championnats d'Afrique, aux Jeux de la Francophonie, aux Jeux africains, ce qui manque ce sont les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est important d'y participer et je ferais tout mon possible pour les jeux olympiques. Mais je reste aussi derrière les jeunes parce que les jeunes ont besoin des grandes sœurs, les portes sont ouvertes. Je vais faire le maximum pour apporter mon soutien aux jeunes sénégalais, ils ont besoin de ça».

ATHLÉTISME, LE PARENT PAUVRE DU SPORT SÉNÉGALAISE

« Je peux dire que nous, on est les mendiants du sport sénégalais. C'est pourquoi, je veux continuer à être à coté des jeunes. Même si je dois continuer ma carrière pour une voire un an et demi. Après, je serai sur le terrain avec les jeunes pour aider et accompagner».

TRAVAILLER AUTREMENT

«Il est temps que la fédération apprenne à travailler autrement et aussi que le ministre des sports nous vient en aide quand on a besoin de lui. Aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai appris que le ministre des sports n'a pas débloqué nos primes. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si aujourd'hui, on veut avoir des résultats, il faut de l'accompagnement et là, on ne l'a pas. C'est vraiment dommage mais on ne l'a pas. On part en championnats d'Afrique, sans même la remise du drapeau du Sénégal. Le président de la République ne reçoit même pas. Les personnes ne nous considèrent plus. Il est temps que ça s'arrête ! Par ailleurs, il est aussi temps aussi que la fédération sénégalaise change de stratégies afin de changer les choses».

LE MANNEQUINAT, C'EST JUSTE POUR LE FUN

Le mannequinat, c'était pour prendre des photos. Juste pour du fun. Ce n'était pas de la reconversion. Mais je compte rester dans le milieu, apporter mon expérience et partager avec les jeunes en même temps, pourquoi pas, j'aime bien faire des photos».