«Le Nigeria a fait de gros efforts. Le stade Stephen Keshi qui abrite la compétition n'existait pas. Il a été construit pour accueillir ces joutes. C'est là le mérite et cela constitue un héritage pour la jeunesse d'ici qui a choisi de pratiquer l'athlétisme et qui va le pratiquer dans de bonnes conditions. Tout n'est pas noir. Dans la vie de chacun, on se réveille un matin en forme, un autre en méforme mais, ce n'est pas pour cette raison qu'on va abandonner la vie. Il faut savoir gérer chaque circonstance selon la situation qui va se présenter à nous».

J'ai toutefois tenu à remercier les fédérations pour leur encadrement pour ces jeunes. Il y a 52 Fédérations nationales présentent à Asaba. C'est le plus grand nombre jamais atteint dans des championnats d'Afrique d'athlétisme. Ce qui veut dire que les championnats d'Afrique ont un intérêt pour cette jeunesse qui a choisi de pratiquer l'athlétisme. Ce qui veut dire aussi que dans la vie, il y a des choses que l'on peut prévoir et souvent, il arrive des circonstances qui ne vous permettent pas de faire idéalement ce que vous voulez. C'est ce qui est arrivé. Toutefois, ce qui est sûr, c'est que depuis hier, toutes les délégations sont arrivées à Asaba.

«J'ai tenu à présenter mes excuses d'abord aux athlètes. Il faut le reconnaître. Les athlètes ont eu quelques difficultés pour rallier Asaba à partir de Lagos. Cela est dû à une situation indépendante de notre volonté. Premièrement, il y avait un manque d'informations en provenance des Fédérations nationales qui devaient annoncer leur date d'arrivée, leur plan de vols etc., aux organisations. Deuxièmement, pour des raisons de météo, certains vols ont été reportés. On ne peut pas quand même pas mettre la vie des athlètes en risque. Il faut que les parents, ceux qui aiment l'athlétisme comprennent que cette situation est indépendante de notre volonté.

