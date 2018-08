Leur mission consisterait à effriter l'électorat dudit parti, dans le but de permettre au régime de bénéficier de la majorité des voix, avec la formule du «plus fort reste». Si Farba Senghor et Pape Samba Mboup ont fini de rejoindre le «Macky», il n'en demeure pas moins qu'il se susurre que la serait en «négociation avancée» avec Macky Sall.

Déjà, Farba Senghor, Chargé de la propagande du Pds, le 9 juin 2015, a été l'un des premiers à porter tout haut cette allégation, lors d'une rencontre convoquée par le Secrétaire général national de la formation libérale, Me Abdoulaye Wade et les «réformateurs». Pour enfoncer le clou, l'ancien président du groupe parlementaire libéral, Doudou Wade, avait vilipendé, devant l'assistance, Mamadou Lamine Keïta, absent de la rencontre, en lisant un message que ce dernier lui aurait transmis peu avant la rencontre. Dans le message en question, le maire de Bignona aurait avoué avoir rencontré le président Macky Sall qui leur aurait soumis «des propositions concrètes, il y a plus d'un an».

Il en est ainsi des «réformateurs» du Parti démocratique sénégalais (Pds), Modou Diagne Fada, Mamadou Lamine Keïta et Abdou Khafor Touré, de membres frondeurs du parti Rewmi, Oumar Sarr ou encore des «exclus» du Pds, Farba Senghor et Pape Samba Mboup, sans oublier celle qui serait en «négociation avancée» avec le régime, en l'occurrence Aïda Mbodj.

