Afrique: Championnats d'Afrique d'athlétisme senior Asaba 2018 - Une finale, c'est tout !

(ASABA, Nigeria) - Une place en finale pour Adjia Arette Ndiaye ! C'est la plus grosse performance que les athlètes sénégalais ont réalisé lors de la deuxième journée des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent à Asaba au Nigéria (1er au 5 août). Moulaye Sonko et Henry Bandiaky n'ont pas pu franchir le cap des demies. Quant à Gnima Faye, elle a été contrainte d'abandonner après avoir percuté la deuxième haie lors de sa série aux 100 mètres. Au relais 4X100, le 3ème relayeur de l'équipe du Sénégal, a grillé la carte de Moulaye Sonko et cie.

Une finale ! C'est tout ! Pas plus ! Les athlètes sénégalais ont vécu un jeudi noir hier, sur la piste du stade Stephen Keshi d'Asaba qui abrite les Championnats d'Afrique d'athlétisme (1er au 5 août). Adjia Arette Ndiaye est l'auteure d'une telle performance. Lors de sa série, elle avait terminé 5ème. Malheureusement pour elle, la finale a été assez relevée. Elle a fini à la 7ème place avec un chrono de 14 sec 63. Une course de 100 mètres haies finalement remportée par la Nigériane Musan Oluwatobiloba (12 sec 86) ; suivie par la sud-africaine Rikennete Steenkamp (13 sec 18) et de l'Ivoirienne Rosvitha Okou (13 sec 39). Gnima Faye qui était aussi attendue, n'a pas tenu longtemps.

Dés le coup d'envoi la championne d'Afrique aux 100 mètres haies à Porto Novo et recordwoman de la discipline, a arrêté sa course après avoir franchi la deuxième haie. Des larmes aux yeux, elle rejoint les vestiaires avec une grosse déception. Quant à Moulaye Sonko qui était aussi considéré comme une chance de médaille pour le Sénégal, il n'a pas pu franchir le cap des demi-finales.

Tout comme le vainqueur des championnats nationaux du Sénégal, le jeune Henry Banadiaky. Au niveau des séries des 400 mètres, Djibrilou Malick Sy et Ibrahima Mbengue ont également fait long feu. Un seul tour et ils sont arrêtés. Au niveau du lancer de marteau, Fatou Diocou, n'a pas non plus pu composter son ticket pour les 8 finalistes. Après trois essais, elle a été éliminée.

FATOU GAYE ET NAFI MANE S'ARRETENT EN DEMIES

Même si le Sénégal n'a pas obtenu de médaille, deux jeunes filles se sont distinguées hier, jeudi 2 août. Il s'agit de Fatou Gaye et de Nafi Mané. Dans la matinée, elles avaient réussi pour une première participation à atteindre les demifinales en terminant toutes les deux, 4ème dans leur série respective.

En demies, Fatou Gaye a réalisé un chrono de 54 sec 22. Quant à Nafi Mané, elle a effectué le tour de la piste en 55 sec 46. La soirée sénégalaise a pris fin avec le relais 4X100. Là également, après un excellent départ, l'équipe de Moulaye Sonko a grillé sa carte, avec le 3ème relayeur, alors qu'elle menait la course. Quel dommage ! Rendez vous cet après-midi avec l'entrée en lice de Sangoné Kandji (saut en longueur) et Louis François Mendy (110 mètres). Sans occulter les équipes féminine et masculine de 4X400.

RÉACTIONS...RÉACTIONS...

NAFI MANE, 400 METRES DAMES «Il y a tellement de talents au Sénégal, mais on n'a pas de moyens»

«Ce sont mes premiers championnats d'Afrique senior. La Fédération m'a offert une telle opportunité de me frotter aux grands de l'athlétisme africain. Elle a misé sur la jeunesse, donc, sur l'avenir. C'est prometteur. Je dis MERCI. Ce n'était pas évident. Toutefois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Il y a tellement de talents au Sénégal, il ne nous manque que des moyens. C'est tout ! Il n'y a pas un autre secret. Si jamais l'Etat mettait le minimum dans l'athlétisme, vous verrez les résultats dans quatre ans. J'en suis convaincue après ces championnats».

DJIBRILOU MALICK SY, 400 METRES «Le budget du sports, c'est pour toutes les fédérations, pas seulement pour le foot»

«Rendre d'abord grâce à Dieu pour mes premiers championnats d'Afrique. J'ai terminé à la 5ème place. La seule différence entre les autres et nous, c'est au niveau des moyens. Nous n'avons pas de bourses. Nous ne faisons pas de stage. Nous n'avons rien. On ne savait même pas si on devait partir à Asaba.

On était dans l'expectative. Je félicite surtout les élèves. Ils ont fait des performances. Mais, je déplore l'absence d'appui des autorités. Très sincèrement, nous ne sentons pas l'appui du département des sports. Le budget du ministère des Sports, c'est pour toutes les Fédérations. Mais pas seulement pour le football. Il ne faut pas frustrer les athlètes en faisant la part belle au football.

Je le regrette. Malgré tout, les athlètes ont eu un comportement correct. C'est vraiment dommage. Je le répète encore une fois : je lance à un appel solennel au ministre des Sports. Son budget, c'est pour toutes les disciplines. Il faut qu'il mette un terme à cette frustration».

PROGRAMME DU SÉNÉGAL DU JOUR

110 MÈTRES HAIES :

Louis François Mendy

SAUT EN LONGUEUR

Sangoné Kandji

RELAIS 4X400

Hommes et Dames

Abdoulaye THIAM (Envoyé Spécial)