Sénégal: Kaolack / Recherche d'une stratégie de communication au sein des mutuelles - Les mutualistes engagent le renforcement de l'Unamusc

Toutefois, au plan interne, l'union mutualiste s'accorde à élargir la formation aux membres, partenaires et dirigeants de mutuelles. Mais là aussi, il s'agira surtout de doter ce personnel des outils de communication à l'interne, un système d'information accessible et des moyens de promouvoir une visibilité à l'UNAMUSC.

Puisque l'objectif majeur visé est d'atteindre un taux de couverture de 75%, d'ici 2021, ces mutuelles se sont livrées à ce genre d'activité pour corriger les multiples imperfections notées sur la dimension stratégique de communication dont les résultats n'ont guère influencé leurs méthodes de séduction. Depuis sa création en janvier 2014, l'UNAMUSC s'est toujours heurtée à cet obstacle et peine non moins à occuper la place convoitée sur le marché national.

Cette démarche est surtout preuve d'un engagement collégial des mutuelles de santé de développer désormais une stratégie de communication capable de créer l'engouement autour des mutuelles et faciliter à l'Union nationale des Mutuelles de santé communautaire (UNAMUSC) l'exercice de sa mission, en tant que propulseur des interventions stratégiques et opérationnelles d'envergure nationale.

Les présidents des unions régionales de mutuelles, et responsables de cellules de communication dans les mutuelles de santé des régions de Kaolack, Ziguinchor, Fatick, Kaffrine, Kolda, Thiès, Dakar, Sédhiou, Louga, Diourbel, et Saint-Louis, se sont penchés hier, jeudi 2 août à Kaolack, sur une étude des stratégies de communication interne et externe au sein des mutuelles de santé.

