Togo: Un ours togolais aperçu à Riga

Les artistes ont été choisis par les ambassadeurs ou par le ministère de la culture de leur pays. Ils sont pour la plupart venus à Berlin pour y créer leur ours dans un grand atelier et y apposer leur patte personnelle.

Les United Buddy Bears ont pour mission d'appeler à la tolérance et à l'entente entre les peuples, les cultures et les religions. Chacun d'entre eux représente l'un des pays reconnus par les Nations unies et a été créé par un artiste en hommage à son pays d'origine. Les différents styles, propres aux artistes qui les ont composés, se combinent pour former une vaste œuvre d'art.

Les United Buddy Bears sont une œuvre d'art internationale collective, créée par des artistes venus de plus de 140 pays, dont le Togo. Ces ours, de deux mètres de haut chacun, se veulent être les ambassadeurs d'une coexistence pacifique.

