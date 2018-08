Angola: Le projet "Vem Comigo" fait un don de trois tonnes de produits à l'INEFOP

Luanda — Trois tonnes de biens alimentaires, en manioc, pommes de terre, igname, banane, ont été remises jeudi, par la coordinatrice du projet «Vem Comigo » au Centre de Formation Professionnelle de l'INEFOP, situé à Cabiri, commune de Barra do Dande, province de Bengo.

Les produits alimentaires ont été produits par la Coopérative agro-pastorale de Canacassala, municipalité de Nambuangongo, composée de 98 familles de personnes handicapées, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Vem Comigo».

A l'occasion, le directeur du Centre de formation professionnelle, Paulo Jélio, a remercié le geste de l'Association Nationale des Personnes Handicapées (ANDA), qui coordonne le projet, car il contribuera à améliorer le régime alimentaire des centaines d'étudiants admis dans l'institution.

Il a dit que le centre, rattaché au Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, dispense plusieurs cours aux jeunes de la rue et handicapés mentaux, afin de les insérer dans la société et le marché du travail.

Cependant, le coordinateur du projet « Vem Comigo», Silva Lopes Etiambulo, a affirmé que d'autres actions du genre seront menées dans d'autres provinces du pays, dans le cadre de l'exécution de la 6ème phase du projet.

La Coopérative agricole de Canacassala, avec 2.050 hectares de terres arables, avait bénéficié en avril dernier, d'un tracteur pour augmenter sa capacité de production envisageant à l'avenir d'approvisionner les différents marchés de la capitale du pays (Luanda).

La 6ème phase du projet «Vem Comigo», qui durera jusqu'en août 2019, prévoit d'intégrer 2.750 personnes handicapées sur le marché du travail.

Cette phase couvre les provinces de Bié, Cuando Cubango, Cabinda, Uíge et Moxico, financée par le Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, supervisée par la Fondation Lwini, sous la coordination et l'exécution de l'Association nationale des handicapés angolais (ANDA).