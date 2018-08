Algérie: Belmadi - « La mission d'entrainer la sélection n'est pas facile »

Ses prédécesseurs n'ont pas tenu longtemps. Nommé le 13 avril 2017 à la tête de la sélection algérienne, Lucas Alcaraz a été limogé après seulement six mois après n'avoir pas réussi à qualifier l'Algérie pour le Mondial 2018. Son successeur, Rabah Madjer, a tenu un peu plus mais n'a pas fait plus de 8 mois avant d'être limogé.

Nommé il y a seulement quelques jours par la Fédération Algérienne, Djamel Belmadi se dit conscient de la responsabilité à assumer.

« Si je ne le suis pas ou que je sentais qu'il y avait le moindre doute, je n'aurai jamais accepté de m'asseoir à la table des négociations », a-t-il confié au site officiel de la fédération algérienne. « Je pense que je suis bien armé pour accomplir cette mission. J'ai l'expérience qu'il faut, je suis quand même dans le coaching depuis 10 ans. Cela va forcément m'aider dans mes nouvelles fonctions », a ajouté, confiant, le nouveau coach des Fennecs.

Alors que sa mission débutera au mois de septembre avec un match officiel contre la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, Djamel Belmadi sait déjà ce qu'il a à faire.

« Ce que je sais, c'est que la mission d'entrainer la sélection algérienne n'est pas facile. Il nous faut beaucoup de travail pour redresser la barre. Je suis animé d'une envie de relever ce défi. Et puis rien n'est insurmontable, il suffit d'y croire et d'y travailler avec l'aide et la contribution de tout le monde ».