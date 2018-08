Congo-Kinshasa: En RDC, la dernière épidémie d'Ebola présente des risques élevés à l'échelle nationale et régionale (OMS)

« Outre le déploiement du personnel, nous misons sur des activités de communication pour le développement pour sensibiliser les populations », a déclaré Christophe Boulierac, le porte-parole de l'UNICEF à Genève. M. Boulierac a indiqué que le fonds onusien focalise également son action sur des programmes d'eau et d'assainissement et apporte une aide aux enfants.

Face à cette nouvelle urgence humanitaire et sanitaire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est mobilisé aux côtés du gouvernement congolais pour lancer la riposte contre cette dernière épidémie d'Ebola et aider à contenir la propagation de la maladie.

Pour l'agence onusienne pour la santé, le décès et les funérailles non sécurisées d'une femme de 65 ans à Mangina pourraient être à l'origine de cette dernière épidémie Ebola. Sept membres de la famille de la personne décédée sont morts peu après et présentaient des symptômes semblables à ceux de la fièvre hémorragique, a expliqué le docteur Peter Salama.

A ce stade des enquêtes épidémiologiques, tout laisse à croire que la souche de du virus était très probablement la souche Zaïre, la plus mortelle, mais contre laquelle il existe un vaccin expérimental « sûr et efficace » qui a pu être utilisé lors de la précédente épidémie à Badanka, dans la province de l'Equateur (nord-ouest du pays).

En mars dernier, le Bureau de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) estimait que plus de 1,3 million de déplacés internes vivaient dans la province du Nord-Kivu sur un total de plus de 4 millions de personnes déplacées au sein de la RDC.

Pour toutes les équipes de l'ONU déjà déployées sur le terrain, l'urgence est désormais d'identifier les contacts des patients. « L'identification la plus rapide des contacts et des contacts des contacts est l'un des éléments principaux de la lutte contre Ebola », fait remarquer l'OMS.

Aux contraintes logistiques, s'ajoute le fait que le virus est apparu dans des zones situées à proximité de forêts tropicales et où règne l'insécurité. Dans ces conditions, l'OMS a averti que les difficultés allaient être maximales pour enrayer la nouvelle épidémie d'Ebola. « Tenter d'éteindre une flambée d'un pathogène mortellement dangereux dans une telle zone, reste un défi », a ajouté Peter Salama. « Ici, c'est le niveau de sécurité 4 pour l'ONU, l'un des plus élevés », a-t-il expliqué.

L'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) présente un niveau de risque de santé publique élevé pour le pays et la région, a déclaré jeudi un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

