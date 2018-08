Ile Maurice: Vols directs entre Maurice et l'Italie en octobre

Avec l'arrivée de la compagnie Alitalia, le gouvernement veut booster le tourisme en provenance d'Italie. Le premier vol devrait avoir lieu en octobre.

Le ministre Anil Gayan et Arvind Bundhun, directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority étaient en à Milan Italie pour une session de travail il y a deux semaines dans le but d'organiser la venue de la compagnie italienne à Maurice. Il a été décidé qu'Alitalia va opérer trois vols directs sur l'Italie par semaine pour une période d'essai de six mois. Trois classes seront disponibles : Business, Premium Economy et Economy. Les vols seront assurés par des Airbus A-330. Cela a été décidé car le marché principal est composé de familles nombreuses et de couples en lune de miel, et ils préfèrent les vols directs. En termes d'avantages, il a aussi été décidé que le deuxième baggage pour les golfeurs sera gratuit.

Le tourisme italien a connu un essor en 2017, avec 35 101 arrivées à Maurice contre 31 337 en 2016. Cela a représenté une augmentation de 12%. Cependant, entre janvier et juin de cette année, 15 202 italiens sont venus à Maurice, ce qui correspond à une baisse dans le chiffre par rapport à la même période en 2016. Mais l'arrivée de la compagnie d'aviation italienne va changer la donne car les opérateurs mauriciens ont été très actifs pour faire la promotion de Maurice en Italie.