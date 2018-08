Ile Maurice: Loto - Le second tirage en septembre

D'ailleurs, le conseil d'administration se dit confiant d'avoir toutes les cartes en main à cet égard. «Le renouvellement de notre licence jusqu'en 2029, l'introduction d'un second tirage et un nouveau jeu modernisé sous le label "Loterie Vert" offrent à l'entreprise une nouvelle opportunité de croissance et permettront de créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires», explique-t-il dans son dernier bilan financier.

Suivant l'accord conclu avec la Gambling Regulatory Authority, non seulement la licence de Lottotech a été renouvelée jusqu'en 2029, mais la compagnie a eu l'autorisation de lancer un second tirage du loto qui se tiendra probablement les mercredis. En outre, Lottotech a pu décrocher la gestion de la «Loterie Vert».

